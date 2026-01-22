Ένα βρέφος μόλις 600 γραμμαρίων, που γεννήθηκε με σοβαρό πρόβλημα στο μάτι, έχει καταφέρει να επιβιώσει χάρη στις άμεσες ιατρικές παρεμβάσεις της ιατρικής ομάδας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Οι γιατροί του ΠΓΝΛ, υπό την καθοδήγηση της ειδικευμένης παιδοφθαλμολόγου, εργάστηκε ακούραστα για να προσφέρει την απαραίτητη φροντίδα και υποστήριξη στο νεογέννητο.

Πρόκειται για μια μονάδα, όπως αναφέρει το onlarissa.gr, που υπάρχει μόνο στο Πανεπιστημιακό της Λάρισας και μπορεί να αντιμετωπίζει τέτοιες σοβαρές περιπτώσεις νεογνών.

Ο πατέρας του βρέφους, Χρήστος Ζιάρας, φανερά συγκινημένος, μιλώντας στο Mega, ευχαρίστησε θερμά τους γιατρούς στη Λάρισα: «Οι γιατροί ήταν πολύ κατατοπιστικοί. Εύχομαι να πετύχει όλο αυτό να το δούμε το μωράκι μας όντως να βλέπει… Πολλά ευχαριστώ και μπράβο στους γιατρούς».