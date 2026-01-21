Δυσκολίες προκαλεί το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Αττική.

Το βράδυ της Τετάρτης εστάλη νέο μήνυμα από το 112, αυτή τη φορά στη Ραφήνα.

Το μήνυμα καλεί τους πολίτες που βρίσκονται στις εκβολές του Μεγάλου Ρέματος να κατευθυνθούν προς το δημαρχείο της πόλης λόγω υπερχείλισης.

Μήνυμα έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι στην Γκορυτσά Ασπροπύργου, καθώς υπερχείλισε το ρέμα του Αγίου Ιωάννη, όπως και εκείνοι στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για περιορισμό των μετακινήσεων.

Εν τω μεταξύ εισροή υδάτων υπήρξε στον Ηλεκτρικό, όμως λίγο πριν τις 23:00 η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε. Εκτός λειτουργίας παραμένει η στάση Ασκληπιείο Βούλας της Γραμμής 7 του τραμ.