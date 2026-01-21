Μήνυμα από το 112 δέχτηκαν οι πολίτες σε περιοχές της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με προειδοποίηση για ισχυρά καιρικά φαινόμενα από σήμερα το βράδυ έως και αύριο το μεσημέρι, ενώ συστήνεται ο περιορισμός των μετακινήσεων.

Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: « Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από σήμερα το βράδυ μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-26 περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».