Για την κακοκαιρία που πλήττει ήδη πολλές περιοχές της χώρας μίλησε η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.

Η μετεωρολόγος του ΣΚΑΪ είπε ότι το μεσημέρι της Τετάρτης τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα είναι επικίνδυνα. «Δεν το λέω πολύ συχνά. Μακάρι να πέσουμε έξω. Αλλά αυτό που βλέπουμε δεν μπορεί να μην το πούμε. Και δεν μπορούμε να μην πούμε στην πολιτεία να πάρει μέτρα. Προτιμώ να με βρίζουν γιατί έπεσα έξω, παρά να με βρίζουν γιατί έγινε το οποιοδήποτε ατύχημα», ανέφερε.

Όσο για το κύμα κακοκαιρίας, είπε πως καταιγίδες πλήττουν αυτή την ώρα τη νότια Πελοπόννησο, ενώ βρέχει σε πολλές περιοχές της χώρας. «Μέχρι το βράδυ θα βρέχει σχεδόν παντού», ανέφερε η Χριστίνα Σούζη, λέγοντας ότι πρόκειται για μια «κακοκαιρία που τα έχει όλα. Βροχές, χιόνια, θυελλώδεις ανέμους, κεραυνούς, αστραπές».

Όσο για τις χιονοπτώσεις, η μετεωρολόγος ανέφερε ότι χιονίζει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, ορεινά, ημιορεινά και μέσα σε πόλεις, ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα, ενώ προέβλεψε ότι τα χιόνια από το απόγευμα θα αρχίσουν να ανεβαίνουν υψόμετρο, γιατί θα ανεβαίνει και η θερμοκρασία και θα λιγοστεύουν.

Από την άλλη, έντονα φαινόμενα βροχόπτωσης θα σημειωθούν μέχρι το βράδυ στα νότια και συγκεκριμένα σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα, Κορινθία, Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Σποράδες, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο.

Για την κακοκαιρία που αναμένεται να χτυπήσει από το μεσημέρι της Τετάρτης την Αττική, η Χριστίνα Σούζη είπε πως: «θα έχουμε βροχές, νοτιοανατολικούς ανέμους μέχρι 5 μποφόρ, 6 κατά τόπους, που μπορεί να φτάσουν μέχρι και 8 μποφόρ».