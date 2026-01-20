Αίσθηση προκάλεσε η επιλογή ενός άνδρα στο Ηράκλειο της Κρήτης να μεταβεί στην τελετή του γάμου του με νεκροφόρα, το Σάββατο 17 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με οπτικοακουστικό υλικό από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο γαμπρός αποβιβάστηκε από το μαύρο όχημα φορώντας μια παραδοσιακή κρητική φορεσιά.

Το απρόσμενο σκηνικό ενθουσίασε τους καλεσμένους, οι οποίοι κατέγραψαν το γεγονός με τα τηλέφωνά τους, κάνοντας λόγο για μια τελετή που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη τους. Η άφιξη του γαμπρού συνοδεύτηκε από γέλια, καθώς ο ίδιος αστειεύτηκε πως πλέον «μπαίνει ταφόπλακα» στην εργένικη ζωή του, λέγοντας χαρακτηριστικά.

Δείτε το βίντεο:

Το περιστατικό σημειώθηκε, σύμφωνα με το cretalive, στις Γούβες του Δήμου Χερσονήσου, στον νομό Ηρακλείου.