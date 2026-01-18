Από τις 07:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα σήμερα Κυριακή 18/1 εναλλάξ και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας θα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έχουν επίσης τεθεί σε ισχύ και στην Αττική Οδό, στο ύψος της Παλλήνης.

Από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα επηρεαστούν οι περιοχές των Δήμων Κηφισιάς και Αμαρουσίου:

Στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανδριανού και Αριστοτέλους / Ν. Πλαστήρα.

Στο τμήμα της μεταξύ των οδών Βασ. Σοφίας / Σουρή και Μυκάλης.

Στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δημ. Γούναρη και Πάρνωνος.

Στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σωρού και Φραγκοκκλησίας.

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στην Αττική Οδό

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών έχουν τεθεί σε ισχύ και επί της Αττικής Οδού στην περιοχή της Παλλήνης από τις 14/1 και έως τις 27 Φεβρουαρίου του 2026.

Ειδικότερα, λόγω των τεχνικών εργασιών που θα εκτελεστούν, θα υπάρχουν τροποποιήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου ως εξής: