Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μια 25χρονη ειδικευόμενη γιατρός που εμφάνισε συμπτώματα μηνιγγίτιδας.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε το βράδυ της Πέμπτης στα Επείγοντα του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου με υψηλό πυρετό και πονοκέφαλο, όπου οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι πρόκειται για μηνιγγίτιδα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κρίθηκε δε, αναγκαία η μεταφορά της στο Ηράκλειο και το ΠΑΓΝΗ καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρχαν ελεύθερα κρεβάτια στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Λασιθίου.

Η κατάσταση της υγείας της 25χρονης γιατρού, ειδικευόμενης της παθολογίας, σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή και έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες εξετάσεις προκειμένου να διευκρινιστεί εάν πρόκειται για βακτηριακή ή ιογενή μηνιγγίτιδα.

Στο μεταξύ, έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα προκειμένου να λάβουν αγωγή όλοι όσοι έχουν έρθει σε επαφή με την γιατρό.