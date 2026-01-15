Η Πειραιώς σε συνεργασία με την Eurohoops Academy συνεχίζουν και για τη χρονιά 2025-2026, το καινοτόμο πρόγραμμα EQUALL Hoops, τη συμπεριληπτική ακαδημία μπάσκετ που απευθύνεται σε παιδιά, νέους και νέες στο φάσμα του αυτισμού. Η νέα σεζόν ξεκίνησε με τρεις εορταστικές εκδηλώσεις σε Αθήνα, Βόλο και για πρώτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη, διευρύνοντας έτσι την εμβέλεια του προγράμματος και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Στις τελετές έναρξης, οι αθλητές και οι αθλήτριες είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους, με τους προπονητές τους αλλά και τους συντελεστές του προγράμματος. Επιδόθηκαν σε δημιουργική ομαδική συνάθληση και άρχισαν με έντονο ενδιαφέρον να καλλιεργούν τις τεχνικές δεξιότητές τους στο μπάσκετ.

Το EQUALL Hoops, που υλοποιείται από τη Eurohoops Academy, εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας της Πειραιώς «EQUALL – Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων».

Η δράση αυτή ξεκίνησε το 2023, με στόχο να ενισχύσει την προσβασιμότητα των νευροδιαφορετικών παιδιών και νέων στον αθλητισμό και να διαμορφώσει τις συνθήκες για ουσιαστική κοινωνική συμπερίληψη. Μέσα από δωρεάν εβδομαδιαίες προπονήσεις ειδικής καλαθοσφαιρικής αγωγής για παιδιά και νέους/νέες ηλικίας 12-22 ετών, το EQUALL Hoops δημιουργεί ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον, όπου οι αθλητές και οι αθλήτριες μπορούν να βελτιώσουν τις φυσικές τους ικανότητες, να καλλιεργήσουν κοινωνικές δεξιότητες, και να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους. Οι προπονήσεις διεξάγονται από έμπειρους και εξειδικευμένους προπονητές, με την υποστήριξη ειδικού ψυχολόγου ώστε να ενδυναμώνονται τα παιδιά και να υποστηρίζονται παράλληλα οι οικογένειές τους.

Το EQUALL Hoops ενισχύει τη δέσμευση της Τράπεζας Πειραιώς για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, όπου ο αθλητισμός λειτουργεί ως μοχλός ισότητας, αποδοχής και ενεργού συμμετοχής.