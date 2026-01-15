«Ασφυξία» σημειώνεται από το πρωί σήμερα, Πέμπτη 15/1 σε πολλούς δρόμους της Αττικής. Η κίνηση είναι αυξημένη και ειδικότερα στον Κηφισό επικρατεί κυκλοφοριακό χάος μετά από τροχαίο.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση της Τροχαίας λόγω σύγκρουσης οχημάτων και ειδικότερα ενός οχήματος και δύο μοτοσυκλετών παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της γέφυρας Αθηνών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 25′-30′ από τον κόμβο της Φυλής έως τον κόμβο της Κηφισίας.

Καθυστερήσεις υπάρχουν επίσης στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10′-15′ από τον κόμβο της Πλακεντίας έως τον κόμβο της Κηφισίας.

