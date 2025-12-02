Χειρόφρενο έχουν τραβήξει στα τρακτέρ τους οι αγρότες, οι οποίοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και δηλώνουν αποφασισμένοι να μείνουν στον δρόμο μέχρι τα Χριστούγεννα.

Η Ελλάδα είναι κομμένη στα δύο με την Τροχαία να έχει προχωρήσει σε εκτροπές της κυκλοφορίας στα εθνικά δίκτυα ενώ η κυβέρνηση δια του εκπροσώπου της διαμήνυσε ότι δεν θα επιτρέψει να κλείσουν οι δρόμοι.

Οι αγρότες της Θεσσαλονίκης έχουν αποκλείσει την Εθνική Οδό στα Μάλγαρα, διαμηνύοντας πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τους έχει γεμίσει οργή και τονίζοντας πως είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν μέχρι τέλους.

Στο σημείο σημειώθηκε ένταση, καθώς υπήρξαν αντιπαραθέσεις με οδηγούς, ενώ προκλήθηκε αναστάτωση όταν Ι.Χ. έπεσε πάνω σε ένα από τα παρατεταγμένα τρακτέρ.

Πόσα τρακτέρ βρίσκονται στους δρόμους

Στην Καρδίτσα βρίσκονται 1.500 τρακτέρ στους δρόμους, στη Νίκαια 990 τρακτέρ, στα Μάλγαρα 250 τρακτέρ, ενώ στη Ροδόπη 150 τρακτέρ.

Οι αγρότες ανακοίνωσαν τη Δευτέρα, ότι στο μπλόκο της Νίκαιας θα φτάσουν σήμερα Τρίτη τρακτέρ και από άλλα χωριά της Λάρισας, ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό αριθμό τους σε περισσότερα από 1.000.

Ανοιχτό το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη

Στα Μάλγαρα, οι αγρότες αρχικά έκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και ύστερα από συνεννόηση με τις Αρχές, άφησαν ανοιχτό το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Κλειστό όμως παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα.

Το βράδυ της Δευτέρας, αγρότες της Ροδόπης έκλεισαν την Εγνατία Οδό στο ύψος του δυτικού κόμβου Κομοτηνής στο ρεύμα από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Μπλόκο στον Προμαχώνα το μεσημέρι της Τετάρτης (3/12) αποφάσισαν αγρότες και κτηνοτρόφοι

Αποφασισμένοι να στήσουν μπλόκο στον Προμαχώνα την Τετάρτη εμφανίστηκαν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι που συμμετείχαν στην Γενική Συνέλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 1/12 σε μια ασφυκτικά κατάμεστη από κόσμο αίθουσα ξενοδοχείου στην περιοχή του Λευκώνα.

Τη Γενική Συνέλευση πραγματοποίησαν ο Πανσερραϊκός Κτηνοτροφικός Σύλλογος, ο νέος Κτηνοτροφικός σύλλογος Αιγοπροβάτων, ο σύλλογος Μελισσοκόμων Νομού Σερρών, ο Πανελλαδικός Αγροτικός Σύλλογος Καλλιεργητών Ενεργειακών Φυτών και οι αδέσμευτοι αγρότες.

«Πρέπει να πλημμυρίσει ο Νομός με τρακτέρ. Εμείς στις Σέρρες επί χρόνια κρατούσαμε τον Προμαχώνα. Θα το κάνουμε και φέτος και θα είναι δυνατό το μπλόκο. Η πρόταση μας είναι να συγκεντρωθούν τα τρακτέρ το μεσημέρι της Τετάρτης στις 12:00 στη διασταύρωση του Σιδηροκάστρου στον κόμβο του Λευκώνα με προορισμό τον Προμαχώνα. Αντίπαλος μας είναι η κυβέρνηση. Είναι η πιο κρίσιμη περίοδος για τον πρωτογενή τομέα.

Ζητάμε από τους βουλευτές και τις αρχές του τόπου να πιέσουν την κυβέρνηση να λύσει τα προβλήματα μας. Ζητάμε από τον στρατηγό της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη και τον ταξίαρχο Σερρών να μας αφήσουν να πάμε στον Προμαχώνα. Εκεί θα γίνει ο αγώνας μας», είπε ο Γιάννης Τουρτούρας.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των μελισσοκόμων ζήτησαν από τους συναδέλφους τους να συμμετάσχουν στον αγώνα και όπως είπαν αυτή τη φορά το μπλόκο θα είναι δυνατό.

Οι δήμαρχοι Εμμανουήλ Παππά και Ηράκλειας Δημήτρης Νότας και Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης απηύθυναν χαιρετισμό, τόνισαν ότι στηρίζουν τον αγώνα αγροτών και κτηνοτρόφων ενώ ο δεύτερος τόνισε ότι 35 χρόνια που ασχολείται με την αυτοδιοίκηση πρώτη φορά είδε σε συνέλευση τόσο μεγάλο αριθμό αγροτών.