Μεγάλη συγκέντρωση αγροτών με τρακτέρ και άλλα γεωργικά μηχανήματα σημειώθηκε ξαφνικά στην Εγνατία Οδό, στην περιοχή της Κομοτηνής.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, λίγο πριν από τις 11 το βράδυ της Δευτέρας, εκατοντάδες αγροτικά οχήματα και άροτρα εμφανίστηκαν αιφνιδιαστικά στο οδόστρωμα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Η ΕΛΑΣ σήμανε συναγερμό και, όπως μεταδίδει το ThessPost.gr, έχουν επιστρατευτεί ακόμη και συνοριοφύλακες προκειμένου να περιοριστεί η κίνηση των αγροτών και να διασφαλιστεί η ομαλή ροή της κυκλοφορίας.



Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του ίδιου μέσου, οι αγρότες έχουν κλείσει την Εγνατία Οδό στο τμήμα Θεσσαλονίκης – Αλεξανδρούπολης και σκοπεύουν να τη διατηρήσουν κλειστή μέχρι τις 6 το πρωί. Αργότερα, από τις 12:00 έως τις 17:00, θα πραγματοποιηθεί νέο κλείσιμο του δρόμου, ενώ εκτιμάται ότι θα κινηθούν προς το τελωνείο των Κήπων, σε συντονισμό με τα υπόλοιπα μπλόκα της περιοχής.