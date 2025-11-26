Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής και εξαιτίας της έκτακτης στάσης εργασίας που ανακοινώθηκε σήμερα μέχρι τις 18:00 το απόγευμα σε μετρό, ΗΣΑΠ και τραμ.

Ειδικότερα, «κόκκινοι» σε πολλά σημεία τους είναι ο Κηφισός, η Μεσογείων, η Κηφισίας και δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας.

