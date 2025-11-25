Μαθητές δημοτικού στο Ηράκλειο θα αναγκαστούν να παρακολουθούν τα μαθήματά τους σε… γκαρσονιέρα, λόγω σοβαρής έλλειψης χώρου στις σχολικές αίθουσες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, η απόφαση αυτή, που ανακοινώθηκε πρόσφατα από τη διεύθυνση του σχολείου στους γονείς της β’ τάξης, προκαλεί έντονες αντιδράσεις και ανησυχίες για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του χώρου.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, τα παιδιά 7 και 8 ετών θα περπατάνε από το σχολείο προς τη γκαρσονιέρα σαν γκρουπάκι μαζί με τη δασκάλα τους και την ώρα του διαλείμματος θα επιστρέφουν στο σχολείο για να παίξουν μαζί με τους άλλους μαθητές.

Οργή και αγανάκτηση

«Είναι δυνατόν εν έτη 2025 να μην μπορούν να βρουν λύση στα κτιριακά προβλήματα» αναφέρουν μιλώντας στο patris.gr ενώ παράλληλα αντιδρούν για τις συνθήκες εκπαίδευσης των παιδιών τους.

«Πώς θα κάνουν μάθημα σε μία γκαρσονιέρα, πώς θα μεταφέρονται από την γκαρσονιέρα στο σχολείο… Υπάρχει ασφάλεια σε όλο αυτό», αναρωτιούνται τονίζοντας πως «θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως τάξη η αίθουσα διδασκόντων που χρησιμοποιείται λίγες ώρες τη μέρα από τους δασκάλους».