Βαρύ πένθος επικρατεί στις τάξεις του Στρατού Ξηράς, καθώς στέλεχος με τον βαθμό του αντισυνταγματάρχη έχασε αιφνίδια τη ζωή του το βράδυ της Δευτέρας 24/11, την ώρα που βρισκόταν στη Λέσχη Αξιωματικών του Κιλκίς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kranosgr.com, ο αξιωματικός, 47 ετών, ήταν υποδιοικητής της 12ης ΜΕ, απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, Τάξης 2001, κατέρρευσε ξαφνικά εντός της ΛΑΦ. Οι συνάδελφοί του έσπευσαν άμεσα να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ οργανώθηκε άμεση διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Όπως αναφέρει το maxitis.gr, η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και σε όσους είχαν συνεργαστεί μαζί του όλα αυτά τα χρόνια, καθώς ο αντισυνταγματάρχης είχε υπηρετήσει ως διοικητής του 506 Μ/Κ στο Πολύκαστρο και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και καταξιωμένος στην υπηρεσία του.