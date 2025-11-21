Ανησυχία έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Πειραιά το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, όπου μια 13χρονη μαθήτρια έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια του φαγητού.

Σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση προς το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το 13χρονο κοριτσάκι, τρώγοντας το δεκατιανό του εμφάνισε σημάδια πνιγμού.

Όπως αναφέρεται σε άτυπη ενημέρωση από πλευράς του υπουργείου, παρόντες στο περιστατικό ήταν το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό -καθώς το κοριτσάκι αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα-, ο δάσκαλος αλλά και ο σχολικός νοσηλευτής.

Στην ενημέρωση αναφέρεται ότι παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες εντός του σχολείου και ότι το ΕΚΑΒ εκλήθη άμεσα.

«Ήρθαν πολύ γρήγορα, κρίμα για το παιδί»

Εντωμεταξύ, βίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνει τη στιγμή που φτάνουν διασώστες του ΕΚΑΒ και αστυνομικοί στο 2ο Ειδικό Σχολείο Πειραιά. Την εικόνα από την κινητοποίηση των Αρχών μετέφερε και εργαζόμενος της περιοχής, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο κατά τη διάρκεια της ταχύτατης διακομιδής.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή που φτάνουν ΕΚΑΒ και ΕΛ.ΑΣ. στο ειδικό σχολείο:

Σύμφωνα με την περιγραφή του μάρτυρα, οι Αρχές έφτασαν ταχύτατα, με τους αστυνομικούς να διακόπτουν την κυκλοφορία για να διευκολύνουν τη διέλευση του ασθενοφόρου.

«Ήρθε η αστυνομία πολύ γρήγορα, έκλεισε την κυκλοφορία του δρόμου για να κινηθεί το ασθενοφόρο», ανέφερε ο εργαζόμενος. Όπως σημείωσε, το όχημα του ΕΚΑΒ εισήλθε στον προαύλιο χώρο του σχολείου, ώστε να παραλάβει το παιδί: «Μπήκε μέσα το ασθενοφόρο, από ό,τι είδα, και πήρε το παιδάκι», δήλωσε.

Πρόσθεσε πως ενημερώθηκε για τη σοβαρότητα της κατάστασης από τους παρευρισκόμενους: «Μάθαμε από τους γύρω που πήγαν και κοίταξαν ότι το παιδάκι μάλλον έχασε τις αισθήσεις του και το πήραν γρήγορα από το σχολείο», σημείωσε χαρακτηριστικά. Εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη του για την κατάληξη του συμβάντος, τόνισε: «Κρίμα που έμαθα ότι το παιδί έχασε τη ζωή του, κρίμα στους γονείς του, συλλυπητήρια».

«Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι έφυγε ένα παιδάκι 13 χρονών»

Γονείς μαζεύτηκαν στο σχολείο εκφράζοντας την αγανάκτησή τους σχετικά με το περιστατικό, τονίζοντας παράλληλα την έλλειψη βασικών παροχών του σχολείου.

«Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι έφυγε ένα παιδάκι 13 χρονών», ανέφερε η μητέρα ενός συμμαθητή της άτυχης 13χρονης.

«Έπρεπε να ενημερώσουν τους γονείς να έρθουν να πάρουν τα παιδιά, αφού συνέβη αυτό το σκηνικό… γιατί δεν ενημέρωσαν; Πρέπει να είναι συμμαθήτρια του γιου μου. Έπρεπε να με ενημερώσουν, σαν μάνα, έλα να πάρεις το παιδί σου, αφού έγινε αυτό! Πού είναι το παιδί μου; Τι ανευθυνότητα είναι αυτή;», τόνισε η ίδια.

​Σε ό,τι αφορά το πρωτόκολλο σημείωσε ότι «υπάρχει βοηθός, υπάρχει ειδική κοπέλα βοηθός που βοηθάει τα παιδάκια να φάνε, τα παιδάκια ΑμεΑ. Εγώ αυτό ξέρω… Δεν έχουμε λεωφορεία να μεταφέρουμε τα παιδιά μας», πρόσθεσε στη συνέχεια, ζητώντας την παρέμβαση της κυβέρνησης.

​«Πρέπει να υπάρχει σχολικός νοσηλευτής σε όλα τα σχολεία, όχι μόνο στα ειδικά»

Από την πλευρά της, η Σοφία Λιβέρη, εκπρόσωπος του Ενιαίου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Αττικής και Νήσων, καταγγέλλει σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές.

​«Μόνο στον νομό Αττικής και Νήσων το τελευταίο διάστημα, έχουμε σηκώσει τα θέματα όλα αυτά που είναι για τα ειδικά σχολεία, όσον αφορά και με τη μεταφορά που υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού. Υπάρχει και το θέμα με τις δομές που είναι παλιές και πάρα πολλά είναι επικίνδυνα. Όλα αυτά πρέπει να τα δει το κράτος και να μεριμνήσει», δήλωσε η ίδια.

​Η εκπρόσωπος των γονέων έθεσε σειρά ερωτημάτων για τις συνθήκες του δυστυχήματος: «Η υποστελέχωση και το να μην υπάρχουν αυτό που λέμε “ειδικοί παιδαγωγοί” αρκετοί μέσα στα τμήματα, αυτά… Τώρα τα παιδάκια αυτά τα υπόλοιπα πού έχουν μείνει; Και γενικά, νοσηλευτής υπήρχε; Υπήρχε απινιδωτής; Είχε ΕΚΑΒ; Ήταν όλα αυτά την κατάλληλη ώρα που έπρεπε, ώστε να διασώσουμε μια ζωή;».

​Κλείνοντας, η Σοφία Λιβέρη υπογράμμισε την ανάγκη για παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού και κατά τη μεταφορά των μαθητών: «Εμείς ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρχει και σχολικός νοσηλευτής γενικά όχι μόνο στα ειδικά, σε όλα τα σχολεία, και ψυχολόγος για να αντιμετωπίζονται όλα. Και μέσα στα λεωφορεία που πηγαινοφέρνουν τα παιδάκια να μην υπάρχει μόνο οδηγός και ένα άτομο χωρίς ειδίκευση. Πρέπει και εκεί μέσα να υπάρχει ψυχολόγος και να είναι και εκεί νοσηλευτής».