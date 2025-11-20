Μια ολόκληρη αγέλη λύκων έκανε την εμφάνισή της έξω από το χωριό Ελαιοχώρια στη Χαλκιδική, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία και προβληματισμό στους κατοίκους.

Αν και οι κάτοικοι της περιοχής έχουν συνηθίσει κατά καιρούς να βλέπουν μεμονωμένους λύκους στα γύρω δάση, αυτή είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται η παρουσία πλήρους αγέλης τόσο κοντά στον οικιστικό ιστό, σε σημείο που αρκετοί φοβούνται ότι τα ζώα ίσως αναζητούν νέα πεδία δραστηριότητας ή τροφής.

Η αγέλη αποτελείται από έξι λύκους, εκ των οποίων οι πέντε καταγράφηκαν σε φωτογραφικό υλικό. Τα ζώα εμφανίζονται υγιή και καλοζωισμένα, χωρίς σημάδια καχεξίας, στοιχείο που δείχνει ότι βρίσκουν επαρκή τροφή στα γύρω ορεινά οικοσυστήματα. Ειδικοί επισημαίνουν ότι η καλή φυσική κατάσταση της αγέλης αποτελεί ένδειξη ότι οι λύκοι κινούνται οργανωμένα και έχουν πρόσβαση σε θηράματα, πιθανότατα αγριόχοιρους ή άλλα άγρια ζώα της περιοχής.

Η φωτογραφία με την αγέλη των λύκων τραβήχτηκε την περασμένη Κυριακή 16 Νοεμβρίου από τον γιο της Μ.Κ., ο οποίος όπως ανέφερε στο thestival είχε πάει στα Ελαιοχώρια για να πραγματοποιήσει ράντισμα σε καλλιέργειες που διατηρεί.

«Ο γιος μου τράβηξε τη φωτογραφία όπου φαίνονται οι πέντε από τους έξι λύκους. Εδώ στην περιοχή μας βλέπουμε λύκους μεμονωμένους αλλά όχι αγέλες», είπε η Μ.Κ. η οποία μάλιστα ανέβασε την εν λόγω φωτογραφία σε σελίδα στο Facebook προκειμένου -όπως είπε- να ενημερωθούν οι κάτοικοι της περιοχής καθώς όπως τόνισε «προσωπικά κάνω βόλτες με τα τρία σκυλιά και θεώρησα σκόπιμο να ενημερώσω τον κόσμο να προσέχει».

Η πρόεδρος της κοινότητας Ελαιοχωρίων, Δώρα Τσιρίμπαση ανέφερε ότι πληροφορήθηκε την εμφάνιση της αγέλης των λύκων και θα ενημερώσει τον δημοτική αρχή της Νέας Προποντίδας.

«Έχουμε λύκους στην περιοχή αυτό είναι γνωστό. Και ο σύζυγος μου έχει δει πολλές φορές λύκους, όχι όμως αγέλη», τόνισε η Δώρα Τσιρίμπαση.

«Βιότοπος λύκων η Χαλκιδική – Ευχάριστο το ότι είναι αγέλη και όχι μοναχικοί λύκοι»

Όπως ανέφερε ο γενικός συντονιστής της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ», Σπύρος Ψαρούδας, η Χαλκιδική είναι «βιότοπος λύκων, δεν είναι η μοναδική αγέλη αυτή που εμφανίστηκε στα Ελαιοχώρια, δεν πρέπει να προκαλεί εντύπωση».

«Εδώ και χρόνια είναι γνωστό ότι έχουμε αγέλες λύκων στη Χαλκιδική οι οποίοι παίζουν ευτυχώς έναν ρόλο ρύθμισης των οικοσυστημάτων γιατί η φυσική τους λεία είναι αγριογούρουνα και άλλα μικρά θηλαστικά και όχι μόνο δεν πρέπει μας προκαλεί εντύπωση, αλλά να μας χαροποιεί που υπάρχει η αγέλη στην περιοχή», είπε ο Σπύρος Ψαρούδας χαρακτηρίζοντας «ευχάριστο» το ότι είναι αγέλη κι όχι μοναχικοί λύκοι.

«Ως αγέλη έχουν ιεραρχία και έχουν τη δυνατότητα να τρέφονται με φυσική λεία. Αν τα ζώα είναι μεμονωμένα δεν μπορούν τραφούν εύκολα και παίρνουν ρίσκα πλησιάζοντας σε κατοικημένες περιοχές», εξήγησε ο ίδιος.

Η αγέλη σύμφωνα με τη μαρτυρία του αγρότη που τράβηξε και τη φωτογραφία βρέθηκε σε απόσταση περίπου 2-3 χιλιομέτρων από το χωριό Ελαιοχώρια και όπως ανέφερε ο Σπύρος Ψαρούδας η απόσταση αυτή είναι μεγάλη.

«Θα είναι πρόβλημα εάν οι λύκοι εξοικειωθούν και ουσιαστικά προσκαλεστούν να αναζητήσουν τροφή από τα σκουπίδια, τα οικόσιτα ζώα, κτλ. Αν δηλαδή βρουν πιο εύκολα τροφή», είπε και πρόσθεσε ότι ένα μέτρο προστασίας για να μην πλησιάσουν οι λύκοι μέσα σε κατοικημένη περιοχή είναι «να αφαιρέσουμε τους παράγοντες ή τα στοιχεία που μπορεί να προσελκύσουν τον λύκο κοντά σε κατοικημένη περιοχή».

Επεσήμανε δε, ότι το κύριο ζήτημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τα σκουπίδια και ότι πρέπει αυτά να συλλέγονται τακτικά και να γίνεται ορθή διαχείρισή τους.

«Εάν υπάρχει εξοικείωση των λύκων με τον άνθρωπο τότε υπάρχει ένα πρωτόκολλο, το οποίο ακολουθείται σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. το οποίο έχει συνταχθεί από ένα ευρωπαϊκό έργο και έχει ως αντικείμενο τους περιαστικούς λύκους, αυτούς δηλαδή που πλησιάζουν σε αστικά κέντρα. Το εν λόγω πρωτόκολλο είναι σε διαδικασία θεσμοθέτησης και προβλέπει μια σειρά κλιμακούμενων ενεργειών στις περιπτώσεις που εμφανίζονται λύκοι σε αστικά κέντρα», είπε ο Σπύτος Ψαρούδας.

Στην κορύφωση των ενεργειών αυτών είναι η παγίδευση του λύκου και η απομάκρυνσή του, ακόμα και η θανάτωση αν έχει επιτεθεί σε άνθρωπο.

Μια τέτοια περίπτωση, επίθεσης λύκου σε άνθρωπο σημειώθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου σε παραλία του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής με την ειδική ομάδα της «Καλλιστώ» να έχει σπεύσει στην περιοχή και να εργάζεται εδώ και μήνες προκειμένου να παγιδεύσει το λύκο.

«Πιάσαμε τον σύντροφο του. Ήταν μοναχόλυκοι, που όπως διαπιστώσαμε και από τις κάμερες και τα drones, κινούνται μαζί τα δύο ζώα, μαρκάρουν την περιοχή και προσπαθούν να σχηματίσουν αγέλη», κατέληξε ο Σπύρος Ψαρούδας που αισιοδοξεί ότι σύντομα θα πιαστεί και ο δεύτερος λύκος στην περιοχή του Ν. Μαρμαρά Χαλκιδικής.