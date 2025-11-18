Καταρρακτώδεις βροχές και ισχυροί άνεμοι πλήττουν από το απόγευμα τις περιοχές των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας.

Στους Αμπελόκηπους των Ιωαννίνων επικράτησε αναστάτωση όταν, γύρω στις 9:30 το βράδυ, κεραυνός χτύπησε τη στέγη τριώροφης πολυκατοικίας, ανοίγοντας μεγάλη οπή. Τα κεραμίδια θρυμματίστηκαν και εκτοξεύτηκαν περιμετρικά του κτηρίου. Η Πυροσβεστική έφτασε άμεσα στο σημείο και, μετά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι η τσιμεντένια πλάκα κάτω από τη στέγη δεν παρουσίασε ρωγμές ή άλλες φθορές.

Δείτε φωτογραφία από την τρύπα:

πηγή εικόνας: epirusgate.gr

Στην περιοχή της Κόνιτσας, η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με μικρές κατολισθήσεις και φερτά υλικά να εμποδίζουν την κυκλοφορία. Αγροτικό όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα ακινητοποιήθηκε σε δρόμο πάνω από την Κόνιτσα. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια τους δύο επιβαίνοντες, ενώ μηχάνημα του Δήμου κατευθύνθηκε στο σημείο για να αποκαταστήσει την πρόσβαση.

Στην Ηγουμενίτσα, οι ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν έναν πλάτανο στην παραλιακή λεωφόρο. Το δέντρο κατέληξε πάνω σε υπόστεγο εστιατορίου και σε μπαλκόνια πολυκατοικίας, προκαλώντας υλικές ζημιές αλλά χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.