Βαρυχειμωνιά αναμένεται τις επόμενες ημέρες σε μεγάλο τμήμα της Γηραιάς Ηπείρου, όπου θα δούμε τα χιόνια να επισκέπτονται ακόμη και μεγάλες πόλεις, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη. Στον αντίποδα, προς την ανατολική λεκάνη της Μεσογείου το φθινόπωρο κυριαρχεί, «αναμένοντας και εμείς τις χειμωνιάτικες εξάρσεις μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του μήνα με τα χιόνια να κάνουν την εμφάνισή τους αρχικά στα βουνά και σταδιακά ίσως και χαμηλότερα», αναφέρει σε ανάρτησή του.

Σε προηγούμενη σημερινή του ανάρτηση, ο κ. Μαρουσάκης σημειώνει ότι οι επόμενες ημέρες στη χώρα μας θα κυλήσουν με έντονα φθινοπωρινό σκηνικό προς τα δυτικά και βόρεια, ενώ η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει από το Σαββατοκύριακο, οπότε θα δούμε και χιόνια σε ορεινές περιοχές.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Ο καιρός την Τετάρτη 19-11-2025

Στα δυτικά και βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στα νησιά του βορείου Ιονίου (κυρίως στην περιοχή Κέρκυρας και Παξών), την Ήπειρο και τα βόρεια και δυτικά τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 20 με 22 και στα νότια τοπικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη 20-11-2025

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο, το νότιο Ιόνιο και προς το βράδυ στα νησιά του βορείου Ιονίου και την Ήπειρο.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Παρασκευή 21-11-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο με τοπικές βροχές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα δυτικά 6 με 7, στα ανατολικά 5 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο από το μεσημέρι 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και νότια.

Ο καιρός το Σάββατο 22-11-2025

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στο βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.