Ένας 52χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του, στο τροχαίο δυστύχημα σήμερα νωρίς το πρωί στην επαρχιακή οδό στο Αστρίτσι, του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στο θανατηφόρο τροχαίο ενεπλάκησαν τρία οχήματα, με αποτέλεσμα να βρει ακαριαίο θάνατο ο 52χρονος, ενώ οι άλλοι οδηγοί των αυτοκινήτων μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το συντονιστικό κέντρο, αρχικά συγκρούστηκαν τα δύο αυτοκίνητα και ακολούθησε το τρίτο όχημα, ο οδηγός του οποίου δεν πρόλαβε να αποφύγει το σημείο της πρώτης σύγκρουσης. Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, διασώστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με άνδρες της ΕΜΑΚ απεγκλώβισαν τον νεκρό άνδρα και τον παρέδωσαν χωρίς τις αισθήσεις του στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Το creta24.gr δημοσιεύει βίντεο λίγα λεπτά μετά το τροχαίο στο οποίο αποτυπώνεται η σφοδρότητα της σύγκρουσης των οχημάτων καθώς και η προσπάθεια από τους άνδρες της 3ης ΕΜΑΚ να απεγκλωβίσουν τον νεκρό 52χρονο.

Παράλληλα, το neakriti.gr δημοσιεύει φωτογραφίες από την καραμπόλα:

Ελιγμοί που κόβουν την ανάσα στους δρόμους της Κρήτης

Παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη, επικίνδυνες προσπεράσεις και οδήγηση με το κινητό στο χέρι, είναι μόνο μερικές από τις επικίνδυνες συνήθειες των οδηγών στη Κρήτη. Ο δρόμος Ηρακλείου–Μοιρών παραμένει ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία, με εκπαιδευτές οδήγησης να ζητούν άμεσα μέτρα προστασίας και τοποθέτηση διαχωριστικού διαζώματος.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές εντείνουν τους ελέγχους, ωστόσο οι ειδικοί τονίζουν πως το πρόβλημα δεν λύνεται μόνο με πρόστιμα, αλλά με τη διαμόρφωση κατάλληλης οδηγικής παιδείας.