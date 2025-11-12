Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.

Πολλοί δρόμοι είναι στο «κόκκινο», με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται:

στη λεωφόρο Κηφισίας

στη Μεσογείων

στη λεωφόρο Κηφισού

στη Βασιλίσσης Σοφίας

στη Βασιλέως Κωνσταντίνου

στην Αλίμου Κατεχάκη

στην Υμηττού

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, όπου:

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, η κίνηση φτάνει τα 5 έως 10 λεπτά από τον κόμβο Κύμης έως τον κόμβο Πεντέλης.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών καταγράφονται στην έξοδο για Πειραιά.

