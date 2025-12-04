Με μεγάλη επιτυχία και σε ιδιαίτερα εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των νέων γραφείων της κοινωνικής οργάνωσης «Είμαστε Ένα» στο Δήμο Διονύσου, σηματοδοτώντας ένα νέο ξεκίνημα για την ενίσχυση της κοινωνικής προσφοράς στην τοπική κοινωνία.

Την εκδήλωση άνοιξε η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής, Έρρικα Πρεζεράκου, η οποία συνεχάρη την οργάνωση για το έργο της και υπογράμμισε τη σημασία της κοινωνικής αλληλεγγύης στις σύγχρονες προκλήσεις.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι βουλευτές Μάκης Βορίδης από τη Νέα Δημοκρατία, Μανώλης Χριστοδουλάκης από το ΠΑΣΟΚ και Γιώργος Καραμέρος από το ΣΥΡΙΖΑ, επίσης ο Κώστας Ζαχαριάδης, επικεφαλής της παράταξης “Ανοιχτή Πόλη” του Δήμου Αθηναίων, καθώς και ο διοικητής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας» Χρήστος Φασιανός και ο πρόεδρος του Ιδρύματος για το παιδί «Η Παμμακάριστος» Νικόλαος Ρούσσος. Παρόντες επίσης, πολλοί εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς, παράγοντες της τοπικής κοινωνίας και πλήθος κόσμου, που με την παρουσία τους στήριξαν θερμά αυτή τη σημαντική στιγμή για την οργάνωση.

Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα θερμή, με όλους να εκφράζουν τη χαρά και τη συγκίνησή τους για το νέο αυτό βήμα. Η μεγάλη συμμετοχή επιβεβαίωσε τη δυναμική πορεία της κοινωνικής οργάνωσης και την αναγνώριση του έργου της από την τοπική κοινωνία.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η Πρόεδρος της οργάνωσης, Δρ. Σοφία Φ. Κατσίγιαννη, σημείωσε ότι «συνεχίζουμε μαζί στο νέο μας γραφείο, έναν χώρο που θα αγκαλιάζει ανθρώπους, ιδέες και δράσεις, ένα σπίτι όπου θα δίνουμε όλοι μαζί ζωή στα κοινά μας όνειρα». Αναφέρθηκε σε σημαντικούς σταθμούς και δράσεις της μέχρι σήμερα πορείας της «Είμαστε Ένα», υπογραμμίζοντας πως το νέο γραφείο αποτελεί ορόσημο για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών της οργάνωσης.

Παράλληλα, η Πρόεδρος ανέδειξε το βαθύτερο μήνυμα της κοινωνικής οργάνωσης: την ανάγκη για αλλαγή τρόπου σκέψης στην καθημερινότητα, για ενίσχυση της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο και προς την κοινωνία συνολικά. Όπως τόνισε, «η κοινωνική προσφορά δεν είναι μια απλή πράξη· είναι τρόπος ζωής, στάση και δέσμευση. Και όσο περισσότεροι ενωνόμαστε, τόσο μεγαλύτερο γίνεται το αποτέλεσμα».

Η οργάνωση «Είμαστε Ένα» θέτει ως στόχο τη δημιουργία μιας κοινότητας που λειτουργεί με παρουσία, δράση, παρεμβατικότητα και ζωντάνια, μιας οργάνωσης που προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο με σεβασμό, αυτοπεποίθηση, αξιοπρέπεια και συνέπεια.

Με τα νέα γραφεία στο Δήμο Διονύσου, ανοίγει ένας νέος κύκλος δραστηριοτήτων, συνεργασιών και πρωτοβουλιών, με επίκεντρο τον άνθρωπο και το συλλογικό καλό.