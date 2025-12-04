Η ΜΑΚΒΕΛ-URIMAC ολοκλήρωσε με επιτυχία το ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης εργαζομένων με αντικείμενο τις ασκήσεις εκκένωσης των εγκαταστάσεων και την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας. Στόχος της δράσης είναι η συνεχής ενδυνάμωση της κουλτούρας ασφάλειας και η άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση όλων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Κατά την εκπαίδευση, όλο το προσωπικό συμμετείχε σε πρακτικές διαδικασίες εκκένωσης και σε ρεαλιστικά σενάρια αντιμετώπισης κινδύνων. Η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε από την εταιρία Σαμαράς και Συνεργάτες, εξειδικευμένη σε θέματα υγείας και ασφάλειας.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η συμμετοχή της διοίκησης, η οποία με την ενεργή παρουσία της υπογράμμισε τη σημασία της ασφάλειας στον χώρο εργασίας και τη δέσμευση της εταιρείας για συνεχή επιμόρφωση.

Το πρόγραμμα αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της εταιρείας για την προαγωγή της υγείας και ασφάλειας και εντάσσεται στις σταθερές, ετήσιες δράσεις βελτίωσης της επιχειρησιακής ετοιμότητας.