Την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», στη χθεσινή εκδήλωση στο Παλλάς σχολίασε με καυστικό τρόπο σήμερα το πρωί ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Πήγε ο μέγας ηγέτης Σαντάμ Τσίπρας μέσα στο Palace και είπε “εγώ είμαι παιδιά, εγώ είμαι ο ηγέτης, όλοι οι άλλοι είστε μηδέν, όποιος γουστάρει αλλιώς σας εξαφανίζω κι εσύ Φάμελλε μπες τιμωρία” και πήγαν οι άλλοι και χαμογελούσαν», είπε μιλώντας στο Action24 ο υπουργός Υγείας.

«Εγώ πιστεύω ότι ο μόνος που θα κατέβει στις εκλογές και θα αποφασίσει να σώσει την τιμή του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Πολάκης. Ο τελευταίος που θα μείνει να υπερασπιστεί την τιμή του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Πολάκης, όπως ήταν κάτι Ιάπωνες στρατιώτες που είχαν μείνει σε κάτι νησιά του ωκεανού και νομίζανε πως πολεμάγανε ακόμα τους Αμερικανούς μετά από τριάντα χρόνια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας τόνισε ακόμα, μεταξύ άλλων, πως:

«Δεν λέω ότι ο Τσίπρας δεν πουλάει και δεν είναι ο φυσικός ηγέτης του χώρου του. Το θέμα είναι αν αυτός ο Τσίπρας είναι διαφορετικός από το παρελθόν. Αν έχει κάτι το διαφορετικό, είναι λίγο πιο τρομακτικό. Στο παρελθόν τον συγκρατούσε και ένα κομμάτι της δομής του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που θέλει να προβάλει για το μέλλον είναι ότι ”είμαι μόνος μου και κάνω ό,τι γουστάρω”»