Νέο πρόβλημα προέκυψε στις τάξεις του Παναθηναϊκού λίγο πριν από την αναμέτρηση με τη Βαλένθια. Συγκεκριμένα, ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ υπέστη διάστρεμμα και τέθηκε νοκ άουτ, ενώ παραμένουν εκτός πλάνων και οι Τσέντι Όσμαν, Ρισόν Χολμς. Ωστόσο, ο Εργκίν Άταμαν, έχει και ευχάριστες ειδήσεις από το ιατρικό τιμ. Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε και τέθηκε στα πλάνα της τεχνικής ηγεσίας.

Ετσι, ο Παναθηναϊκός θα έχει ξανά στη σύνθεσή του δυο σέντερ. Κανονικά υπολογίζεται και ο Βασίλης Τολιόπουλος ο οποίος με τη σειρά του ξεπέρασε τη θλάση που τον ταλαιπώρησε τις τελευταίες εβδομάδες, δίνοντας το «παρών» και στα ματς της Εθνικής Ελλάδας. Κανονικά προπονήθηκε και ο Τζέριαν Γκραντ ο οποίος με τη σειρά του ταλαιπωρήθηκε από γαστρεντερίτιδα τα τελευταία 24ωρα.