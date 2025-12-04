Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει τονίσει ότι ο Δημήτρης Καλοσκάμης είναι το μέλλον της ΑΕΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου και κάπως έτσι, όπως φαίνεται, σκέφτονται και σε Ιταλία και Ισπανία, όπου τον αποθεώνουν.

Στην πρώτη του σεζόν με τους «κιτρινόμαυρους» ο 20χρονος μεσοεπιθετικός έχει δείξει το ταλέντο του και όλοι περιμένουν μεγάλα πράγματα από αυτόν τα επόμενα χρόνια. Ο Καλοσκάμης κερδίζει την εμπιστοσύνη του Σέρβου προπονητή αλλά και την προσοχή ξένων ΜΜΕ, όπως το ιταλικό tuttomercatoweb και το ισπανικό todomercatoweb.

Οι δύο ιστοσελίδες, οι οποίες συνεργάζονται, εστίασαν στον νεαρό παίκτη της ΑΕΚ, αναφέροντας σε σχετικό άρθρο: «Τζίμας, Κωστούλας, Καρέτσας, η Ελλάδα δεν σταματά να παράγει ταλέντα: Ο Καλοσκάμης λάμπει με την ΑΕΚ».

Στο σχετικό κείμενο γίνεται αναφορά στις επιδόσεις του νεαρού άσου με την Ένωση τη φετινή σεζόν και τονίζεται πως ήδη τον παρακολουθούν ομάδες σε Ιταλία και Ισπανία, με τις δύο ιστοσελίδες να στέκονται στην ικανότητα του Καλοσκάμη να παίζει τόσο στα δύο άκρα της επίθεσης όσο και στον άξονα, προσθέτοντας πως είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα.

Ο 20χρονος επιθετικός χαφ, ο οποίος προέρχεται από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού και στη συνέχεια αγωνίστηκε στον Ατρόμητο, από όπου τον αγόρασε η ΑΕΚ, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2030.