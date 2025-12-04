Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να διατηρήσει την αποτρεπτική της ισχύ, πράττοντας το αυτονόητο για την προστασία της σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον. Είναι προφανές ότι αυτό δεν μπορεί να εκληφθεί σαν «πρόκληση» από οιονδήποτε.

Αυτό υπογραμμίζουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχετικά με σημερινές δηλώσεις του εκπροσώπου του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι δεν είναι δυνατόν επίσης να αγνοηθεί ότι κατά της Ελλάδας υφίσταται διατυπωμένη απειλή (Casus Belli).

Η Ελλάδα δεν απειλεί οιονδήποτε, ξεκαθαρίζουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Είναι γνωστή σε όλους η προσήλωσή της στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στο Διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας, καταλήγουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Άγκυρα για δηλώσεις Δένδια: «Βλάπτουν τη θετική ατμόσφαιρα»

Νωρίτερα ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας σχολίασαν τις δηλώσεις του Νίκου Δένδια σχετικά με το νέο ελληνικό αμυντικό δόγμα που προβλέπει την προστασία του Αιγαίου από την ξηρά μέσω του πυραυλικού και του πυροβολικού.

Το υπουργείου Άμυνας εξέφρασε την δυσφορία του για τις δηλώσεις του Έλληνα υπουργού, καθώς όπως υποστηρίξαν είναι αποκομμένες από την πραγματικότητα, αντίθετες στις διεθνείς συνθήκες, προσθέτοντας ότι βλάπτουν την θετική ατμόσφαιρα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία που οικοδόμησαν οι ηγεσίες των δυο χωρών.

Μάλιστα όπως τόνισαν οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να εξαλείψουν οποιαδήποτε απειλή που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ακεραιότητα της χώρας.

«Παρακολουθούμε προσεκτικά και στενά όλες τις εξελίξεις στην περιοχή μας, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της γείτονός μας, Ελλάδας. Όπως πάντα τονίζαμε, η διασφάλιση ότι η περιοχή μας, συμπεριλαμβανομένου του Αιγαίου Πελάγους, αποτελεί ζώνη ειρήνης και σταθερότητας αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα για τη χώρα μας. Εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας σε αυτό το θέμα. Η προσδοκία μας είναι ότι και η Ελλάδα θα επιδείξει την ίδια εποικοδομητική στάση.

Οι ενέργειες και οι δηλώσεις που αυξάνουν την ένταση από ορισμένους Έλληνες αξιωματούχους, καθώς και οι φανταστικές δηλώσεις που αντιβαίνουν σε διεθνείς συμφωνίες, είναι αποκομμένες από την πραγματικότητα και δεν εξυπηρετούν κανέναν άλλο σκοπό παρά να βλάψουν τη θετική ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί βάσει της συμφωνίας μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών.

Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν αποτελούν απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για αυτές. Ωστόσο, διαθέτουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να εξαλείψουν οποιαδήποτε απειλή που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη χώρα μας.

Σας υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά ότι όπως οι προσπάθειες κατά της Τουρκίας απέτυχαν στο παρελθόν, δεν θα επιτύχουν ούτε σήμερα ούτε στο μέλλον».