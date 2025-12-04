Τη χθεσινή εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα σχολίασε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου μιλώντας στον Αθήνα 98,4, επισημαίνοντας ότι η εικόνα του «εξώστη» δεν ήταν απλώς μια επικοινωνιακού χαρακτήρα επιλογή, αλλά ενδεικτική του ήθους του.

Τόνισε ότι άνθρωποι που τον ανέδειξαν, που συνεργάστηκαν και συνυπήρξαν μαζί του «διαπομπεύονται μέσα από το βιβλίο του», ενώ όσοι ακόμη τον στηρίζουν και προσέρχονται για να τον τιμήσουν «τοποθετούνται μακριά για να μην “χαλάσουν” την εικόνα του». Υπογράμμισε όμως και τη δική τους ευθύνη, καθώς «ο καθένας διαλέγει τους όρους με τους οποίους θέλει να βρίσκεται στην πολιτική».

Η κ. Σδούκου σημείωσε ότι «το να εξευτελίζεις ανθρώπους που σε πλαισίωσαν και ταυτόχρονα να παρουσιάζεσαι ως ο μόνος ανιδιοτελής, φαντάζει παράδοξο».

Υπογράμμισε ότι ο κ. Τσίπρας «είναι μαθημένος να πετάει συνθήματα χωρίς αντίκρισμα», τονίζοντας πως οι πολίτες θυμούνται πολύ καλά τι συνέβη κατά τη διακυβέρνησή του. Τόνισε πως για την διακυβέρνησή του δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τη λέξη «περήφανος», αλλά τη λέξη «φορομπήχτης». Αναφέρθηκε στις αλλεπάλληλες αυξήσεις φόρων της περιόδου του κ. Τσίπρα, στο ασφαλιστικό Κατρούγκαλου με τις εξωφρενικές εισφορές, εισφορές που ο ίδιος ο κ. Κατρούγκαλος εξακολουθεί να υπερασπίζεται χωρίς ο πρώην πρωθυπουργός να τον διορθώνει και υπενθύμισε ότι η μοναδική μείωση φόρου τής τότε κυβέρνησης αφορούσε τα καζίνο.

«Δεν ξέρω, λοιπόν, για ποια περήφανη διακυβέρνηση μιλάει ο κ. Τσίπρας», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος έχει χαρακτηριστεί ακόμη και από πρώην υπουργό του ως «πρωθυπουργός των παρα-υπουργείων δικαιοσύνης». Υπογράμμισε και την απουσία ουσιαστικής πολιτικής θέσης από τον κ. Τσίπρα σε κρίσιμα ζητήματα, όπως η ασφάλεια στα πανεπιστήμια, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα: «θέλει ανοιχτά πανεπιστήμια και ασφάλεια στους χώρους εκπαίδευσης ή θα συνεχίσει να στηρίζει τους χώρους των καταλήψεων;». «Ουσιαστικά, αυτό που ακούσαμε χθες ήταν συνθήματα χωρίς ουσιαστικό πολιτικό περιεχόμενο, μία συνταγή από τα παλιά», ανέφερε η κ. Σδούκου.

Ο Τσίπρας επιχειρεί «μια πλήρη παραποίηση της πραγματικότητας»

Αναφερόμενη στα όσα υποστήριξε ο κ. Τσίπρας για την οικονομία, η κ. Σδούκου σημείωσε ότι επιχειρεί «μια πλήρη παραποίηση της πραγματικότητας», καθώς μίλησε για την οικονομία με «μελανά χρώματα» τη στιγμή που η Ελλάδα έχει μειώσει το δημόσιο χρέος κατά περίπου 40 μονάδες, έχει δημιουργήσει 500.000 νέες θέσεις εργασίας και έχει επαναφέρει τις συλλογικές συμβάσεις μέσα από συνεννόηση κοινωνικών εταίρων και πολιτείας. Όλα αυτά, όπως τόνισε, συνιστούν επιτεύγματα μιας κυβέρνησης που επιλέγει σταθερά τη μεταρρυθμιστική πορεία και όχι τον λαϊκισμό. Η ίδια υπογράμμισε ότι ενώ η Νέα Δημοκρατία μειώνει ή καταργεί φόρους -ήδη 83 μέσα σε έξι χρόνια- ο κ. Τσίπρας επανέρχεται με ιδέες νέων επιβαρύνσεων, όπως η «πατριωτική εισφορά», την ώρα που η χώρα χρειάζεται ανάπτυξη, επενδύσεις και σταθερότητα, ο κ. Τσίπρας μιλά με την γλώσσα του χθες, για αυτό υπογράμμισε πως δεν πιστεύει ότι «στην κοινωνία βλέπουν τον κ. Τσίπρα ως το μέλλον»

Η κ. Σδούκου σχολίασε ως «προβληματική» τη δήλωση του κ. Τσίπρα ότι πρέπει να είμαστε «κόντρα στη Ρωσική εισβολή αλλά και στην αντιρωσική υστερία».

«Αντίστοιχα θα μπορούσε κάποιος Ευρωπαίος να μας πει “σταματήστε την υστερία για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε ότι «ευτυχώς η εισβολή δεν συνέβη επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ», διαφορετικά «η χώρα θα έχανε τις τεράστιες αμερικανικές επενδύσεις στην ενέργεια και θα ανταγωνιζόταν την Τουρκία για το ποιος είναι πιο “φίλος” της Ρωσίας».

Η εκπρόσωπος Τύπου τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν επιλέγει αντιπάλους, κρίνεται από την εφαρμογή των προεκλογικών της δεσμεύσεων και από την ικανότητά της να παρουσιάζει πειστικές πολιτικές για την επόμενη τετραετία. Υπογράμμισε ότι βρισκόμαστε στο μέσο της κυβερνητικής θητείας και έχουν γίνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις, παρά τα λάθη και τις αστοχίες που η ίδια η κυβέρνηση αναγνωρίζει, όπως η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως σημείωσε, «η εντολή του πρωθυπουργού είναι να πατήσουμε γκάζι». Στόχος είναι η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση του κυβερνητικού έργου, επειδή αυτό είναι που κρίνουν τελικά οι πολίτες.

Αναφερόμενη στο ζήτημα των αγροτών, η κ. Σδούκου τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει πλήρη κατανόηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος και δεν επιθυμεί καμία αντιπαράθεση. Εξήγησε όμως ότι για πρώτη φορά γίνεται μια συστηματική και ουσιαστική προσπάθεια να δοθούν ενισχύσεις αποκλειστικά στους πραγματικούς αγρότες και να αποκλειστούν οι απατεώνες που επί χρόνια στρέβλωναν το σύστημα. Αυτή η διαδικασία, που ξεκίνησε τα προηγούμενα χρόνια, απαιτεί χρόνο και οδηγεί αναπόφευκτα σε καθυστερήσεις, αλλά είναι μονόδρομος για μια δίκαιη και αξιόπιστη κατανομή επιδοτήσεων.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου οι συνολικές πληρωμές θα φτάσουν τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ, 600 εκατομμύρια περισσότερα από πέρυσι, ενώ η κυβέρνηση παραμένει διαθέσιμη για διάλογο με θεσμικά