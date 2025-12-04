Μώλωπες στο χέρι, σπυράκια στην κοιλιά και κοκκινίλες στα πόδια, εντοπίστηκαν στα παιδιά του ζευγαριού που συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές μετά τις καταγγελίες που δέχθηκε το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Τα οκτώ παιδιά της οικογένειας εξετάστηκαν από ιατροδικαστή και γιατρούς και σύμφωνα με πληροφορίες έχουν εντοπιστεί κάποια ευρήματα που, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, Αλέξανδρο Φουκαράκη, δεν οφείλονται σε κακοποίηση.

Συγκεκριμένα, σε ένα αγοράκι βρέθηκαν σημάδια και κοκκινίλες, τα οποία, όπως αναφέρει ο κ. Φουκαράκης, προκλήθηκαν από την μπάλα, ενώ στο σώμα του 15χρονου κοριτσιού βρέθηκαν εξανθήματα στην κοιλιά από τη ζώνη του παντελονιού της και μώλωπες στο χέρι από έναν καβγά που είχε στο σχολείο και για το οποίο έχει ενημερωθεί η Δ/νση του σχολείου.

Όπως αναφέρει ο κ. Φουκαράκης στο patris.gr, «η οικογένεια αντιμετωπίζει προβλήματα και χρειάζεται στήριξη καθώς ο πατέρας είναι 60% ανάπηρος, έχει προβλήματα με την καρδιά και το νεφρό του, ωστόσο κάνει κάποια μεροκάματα, όπως και η μητέρα, η οποία παίρνει κάποια επιδόματα από την Κύπρο – είναι κυπριακής καταγωγής – ενώ έχει και τη βοήθεια των γονιών της. Σε καμία, ωστόσο, περίπτωση δεν είναι κακοποιητικοί γονείς. Αγαπούν τα παιδιά τους».

Αναφορικά με το 2,5 ετών παιδάκι που νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ μετά από κατανάλωση ηρεμιστικών χαπιών, ο Αλέξανδρος Φουκαράκης ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μετακόμισης, με το παιδί να τα παίρνει μόνο του. «Τα πέρασε για καραμέλες και τα κατανάλωσε με τη μητέρα να ειδοποιεί το ασθενοφόρο και να το μεταφέρει στο νοσοκομείο».

«Έδιναν ηρεμιστικά στα παιδιά, έφεραν και εγκαύματα»

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος είχε δηλώσει χθες πως τα πράγματα είναι «πολύ χειρότερα απ’ ότι φανταζόμαστε».

Ο κ. Γιαννόπουλος, μιλώντας στο patris.gr, ανέφερε πως από το 2020 έως και το 2022 το «Χαμόγελο του Παιδιού» στήριζε την οικογένεια της 32χρονης με τα 8 παιδιά και δεν είχε παρατηρηθεί τίποτε ύποπτο.

Όλα όμως φαίνεται πως άλλαξαν το 2022. Από τον Μάρτιο του 2022 έως και την 1η Δεκεμβρίου αρκετά ήταν τα τηλέφωνα που έκαναν οι κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλοντας όλα όσα συνέβαιναν μέσα στις κλειστές πόρτες του σπιτιού της οικογένειας.

Το πρώτο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στις 3 Μαρτίου του 2022 όταν το «Χαμόγελο του Παιδιού» κλήθηκε να αντιμετωπίσει ένα περιστατικό με το 2,5 χρονών παιδί της οικογένειας.

«Τότε κληθήκαμε να μεταφέρουμε το παιδί στο νοσοκομείο, το οποίο είχε καταναλώσει 6 ηρεμιστικά χάπια. Το 2,5 ετών παιδί διασωληνώθηκε, εισήχθη στην Εντατική όπου παρέμεινε για πολλές ημέρες», επεσήμανε σχετικά στο patris ο κ. Γιαννόπουλος.

Τα υπόλοιπα τρία περιστατικά (το 2022, το 2024 και το 2025) είχαν να κάνουν με παραμέληση των παιδιών από χρήση ναρκωτικών ουσιών αλλά και από σωματική και λεκτική κακοποίηση.

«Σε μία περίπτωση ένα 2χρονο παιδί ήταν δίπλα στον πατέρα του την ώρα που εκείνος έκανε ναρκωτικά και εισέπνευσε τις ουσίες. Δεν ήταν μόνο παραμέληση αλλά και κακοποίηση, ενώ σε άλλη περίπτωση είχαμε ξυλοδαρμό παιδιού ενώ σε κάποιο από τα παιδιά εντοπίστηκαν και εγκαύματα», ανέφερε συγκεκριμένα ο Κώστας Γιαννόπουλος.

Έχουν ξαναπασχολήσει τις αρχές

Το ζευγάρι έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για ενδοοικογενειακή βία. Οι δύο σύζυγοι αντιμετώπιζαν προβλήματα μεταξύ τους, με τον 44χρονο μάλιστα να έχει κάνει και φυλακή για 20 μέρες, καθώς ήταν υπότροπος.

«Το ζευγάρι αντιμετώπιζε προβλήματα. Ωστόσο, τα θέματα αυτά λύθηκαν καθώς με ποινική διαμεσολάβηση παρακολούθησαν συνεδρίες με ψυχολόγο στο ΕΛΜΕΠΑ. Ως προς τη φυλακή ήταν περίπου 20 ημέρες, καθώς βρέθηκε υπότροπος σε ό,τι έχει να κάνει με τις ενδοοικογενειακές διενέξεις που είχε το ζευγάρι. Να σημειωθεί ότι κοινωνική λειτουργός επισκέπτεται κάθε μήνα το σπίτι της οικογένειας.»

Όπως ανέφερε ο κ. Φουκαράκης, «πίσω από τις καταγγελίες βρίσκεται ένα μόνο άτομο. Η γειτόνισσα, η οποία, όπως τονίζει, διεκδικούσε τον 44χρονο. Τους χωρίζει ένας τοίχος».

Σε συγγενικό πρόσωπο τα παιδιά με εντολή εισαγγελέα

Αξίζει να σημειωθεί πως τα οκτώ παιδιά – ηλικίας από 2 έως 15 χρόνων – πλέον φιλοξενούνται σε συγγενικό τους πρόσωπο έπειτα από εισαγγελική εντολή, έως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες για την 32χρονη και τον 44χρονο.

Με τις κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση θα δικαστούν την Παρασκευή στο Αυτόφωρο η 32χρονη μητέρα και ο 44χρονος άνδρας.