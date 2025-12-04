Στη διασταύρωση Εξοχής, περίπου 500 μέτρα από το ομώνυμο τελωνείο στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, έφτασαν λίγο πριν από τις 15:30 το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι του Νευροκοπίου, με τα τρακτέρ και τα οχήματά τους.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, για σήμερα δεν υπάρχει πρόβλεψη αποκλεισμού στο συγκεκριμένο σημείο.

Στο μεταξύ, στη Δράμα, παραμένουν ενεργά τα αγροτικά μπλόκα στις διασταυρώσεις της Μαυρολεύκης και της Προσοτσάνης. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής, με καθημερινές συνελεύσεις, θα αποφασίζουν συλλογικά για τη συνέχεια και τη μορφή των κινητοποιήσεών τους.