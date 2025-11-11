Πολύ σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στο λεκανοπέδιο της Καλλονής στην κεντρική Λέσβο, η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε το νησί όλη τη νύχτα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα αναφορές, πλημμύρισαν δρόμοι, σπίτια και καταστήματα τόσο στην Καλλονή όσο και στη Σκάλα Καλλονής, καταστράφηκαν επαρχιακοί και αγροτικοί δρόμοι, ενώ παρασύρθηκαν και αυτοκίνητα.

Με απόφαση του Δημάρχου Δυτικής Λέσβου, σε συνεργασία με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Παιδείας και έπειτα από εισήγηση του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας κ. Ανδρέα Αξή, όλα τα σχολεία της Δυτικής Λέσβου θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025.

Σοβαρές ζημιές έχει υποστεί σύμφωνα με την ΕΡΤ το ιστορικό γεφύρι της Κρεμαστής που αποτελεί ένα από τα πιο αξιόλογα έργα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής στη Λέσβο.