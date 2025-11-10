Κανονικά διεξάγεται και πάλι η κυκλοφορία στην έξοδο της Αττικής Οδού προς Λαμία, μετά την άμεση απομάκρυνση του φορτηγού που είχε ακινητοποιηθεί λόγω μηχανικής βλάβης, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις. Η ομαλοποίηση της κυκλοφορίας έχει ήδη επιφέρει ανακούφιση στους οδηγούς, που αντιμετώπιζαν προβλήματα στις συγκεκριμένες εξόδους.

Οι καθυστερήσεις ωστόσο παραμένουν αισθητές σε ορισμένα σημεία. Προς Ελευσίνα, από την Πλακεντίας έως τη Μεταμόρφωση (έξοδος για Λαμία), οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις περίπου 25 έως 30 λεπτών. Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από τη Φυλή έως τη Μεταμόρφωση (έξοδος για Λαμία), οι καθυστερήσεις κυμαίνονται μεταξύ 20 και 25 λεπτών.

Ανοιχτοί οι έξοδοι για Λαμία ρεύμα προς Αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα. Απομάκρυνση ακινητοποιημένου φορτηγού.

Καθυστερήσεις 25΄-30΄ προς Ελευσίνα Πλακεντίας – Μεταμόρφωση (έξοδος για Λαμία).

Καθυστερήσεις 20΄-25΄ προς Αεροδρόμιο Φυλής – Μεταμόρφωση (έξοδος για Λαμία). https://t.co/Y8qvShJcYa — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 10, 2025

Οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί και να προγραμματίζουν τον χρόνο τους αναλόγως, καθώς η κίνηση ενδέχεται να παραμείνει αυξημένη μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η ροή οχημάτων στην περιοχή.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.



