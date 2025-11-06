Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, για την υλοποίηση εργασιών διαγράμμισης από το 15,2ο χλμ έως το 17,6ο χλμ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, θα ισχύουν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Φάση Α-Εργασίες Διαγράμμισης από το 15, 2ο έως το 16,7ο χλμ

Αποκλεισμός της μεσαίας και δεξιάς λωρίδας, καθώς και της Λ.Ε.Α., από το 15,2ο έως το 16,7ο χλμ, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα. Ταυτόχρονα θα παραμείνει αποκλεισμένος ο κλάδος εισόδου στον αυτοκινητόδρομο στον Α/Κ Τατοΐου (16,795ο χλμ) για τους οδηγούς που έρχονται με κατεύθυνση από Αχαρνές, οι οποίοι θα κατευθύνονται για είσοδο στον αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Πύρνας (18,77οχλμ) μέσω του παράπλευρου οδικού δικτύου.

Φάση Β-Εργασίες Διαγράμμισης από το 16,62ο χλμ έως το 17, 6ο χλμ

Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας, καθώς και της Λ.Ε.Α., από το 16,62ο χλμ έως το 17,6ο χλμ, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τις εναπομένουσες λωρίδες. Ταυτόχρονα θα παραμείνει αποκλεισμένος ο κλάδος εισόδου στον αυτοκινητόδρομο στον Α/Κ Τατοΐου (16,795ο χλμ) για τους οδηγούς που έρχονται με κατεύθυνση από Αχαρνές, οι οποίοι θα κατευθύνονται για είσοδο στον αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Πύρνας (18,77οχλμ) μέσω του παράπλευρου οδικού δικτύου.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν σήμερα Πέμπτη 06/11/2025 στις 23:59 και θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 17/12/2025 στις 05:00 ενώ το ωράριο εργασίας θα είναι από Δευτέρα έως Πέμπτη από 23:59 μέχρι τις 05:00 της επόμενης ημέρας.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.