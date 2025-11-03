Στους κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως κατατάσσονται 244 μέλη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) στις λίστες «World’s Top 2% Scientists Lists» του πανεπιστημίου Stanford, οι οποίες δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στο «Elsevier Data Repository».

Οι λίστες αυτές διαμορφώνονται εκτιμώντας την επίδραση του ερευνητικού έργου των επιστημόνων, με βάση έναν σύνθετο δείκτη, ο οποίος λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, το πλήθος των δημοσιεύσεων των επιστημόνων σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, καθώς και τον αριθμό των αναφορών στο έργο τους. Με τον σύνθετο αυτό ποσοτικό δείκτη επιχειρείται η αποτίμηση της επίδοσης των επιστημόνων στη συνολική ερευνητική τους πορεία «career-long», καθώς και εντός του προηγούμενου έτους (2024) «single year impact».

«Η παρουσία 244 μελών του Πανεπιστημίου στο ανώτερο 2% των επιστημόνων παγκοσμίως κατατάσσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στην πρώτη θέση μεταξύ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ερευνητικών Ινστιτούτων της Ελλάδας. Ταυτόχρονα, υποδηλώνει την υψηλή ερευνητική επίδοση του Πανεπιστημίου διεθνώς», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Ιδρύματος, ενώ οι Πρυτανικές Αρχές του εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια στα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για αυτή την ξεχωριστή διεθνή διάκριση.

Σημειώνεται δε, ότι «σημαντικές και σημαντικοί επιστήμονες δεν εμφανίζονται στις εν λόγω λίστες, παρά το γεγονός ότι το ερευνητικό έργο τους είναι διεθνώς αναγνωρισμένο, κατά γενική ομολογία των ειδικών», καθώς, όπως διευκρινίζεται, «η υιοθέτηση του σύνθετου ποσοτικού δείκτη αποτυγχάνει σημαντικά στην αποτίμηση του πλούσιου ερευνητικού έργου στον χώρο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και των τεχνών».