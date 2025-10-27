Για τροχαίο με εγκατάλειψη και οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος συνελήφθη ένας 19χρονος οδηγός Ι.Χ. αυτοκινήτου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 19χρονος παρέσυρε χθες το βράδυ με το όχημά του 27χρονη πεζή, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο χωρίς να ενημερώσει τις Αρχές ή να περιθάλψει την παθούσα.

Εντοπίστηκε ύστερα από αστυνομικές αναζητήσεις και από έλεγχο στον οποίο υποβλήθηκε προέκυψε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών.