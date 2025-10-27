Θλίψη επικρατεί στη Ρόδο, καθώς το νησί αποχαιρετά έναν ακόμη νέο άνθρωπο που χάθηκε άδικα. Ο 18χρονος Θοδωρής Κατταβενός του Ιωάννη δολοφονήθηκε εν ψυχρώ στη Βραζιλία από αδίστακτους ληστές, οι οποίοι εισέβαλαν στο εστιατόριο όπου εργαζόταν, αφαιρώντας του τη ζωή με απίστευτη αγριότητα.

Η τραγική ιστορία αποκτά ακόμα πιο σπαρακτική διάσταση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής», ο 18χρονος είχε εκφράσει πρόσφατα στον παππού του την έντονη επιθυμία να επιστρέψει για πάντα στη Ρόδο, τον τόπο καταγωγής του. «Θέλω να γυρίσω πίσω, να μείνω για πάντα στη Ρόδο», είχε πει λίγες εβδομάδες πριν το μοιραίο περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής. Δυστυχώς, η μοίρα δεν του επέτρεψε να πραγματοποιήσει το όνειρό του, καθώς το νήμα της ζωής του κόπηκε βίαια από ανθρώπους που δεν δίστασαν να αφαιρέσουν τη ζωή ενός νέου παιδιού για ελάχιστα χρήματα.

Τη στιγμή της δολοφονίας, η μητέρα και η αδελφή του βρίσκονταν εκτός Βραζιλίας, γεγονός που έκανε ακόμη πιο οδυνηρό το πλήγμα για την οικογένεια, η οποία έμαθε την τραγική είδηση από μακριά. Η οικογένεια του Θοδωρή είχε εγκαταλείψει τη Ρόδο πριν από μερικά χρόνια, μετακομίζοντας στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας. Ο πατέρας του, Γιάννης Κατταβενός, εργαζόταν ως διασώστης στο ΕΚΑΒ της Ρόδου, όμως αποφάσισε να μεταναστεύσει προκειμένου να ξεκινήσει μια νέα ζωή εκεί, καθώς η σύζυγός του κατάγεται από τη Βραζιλία.

Παρά τη μετανάστευση, η οικογένεια δεν έχασε ποτέ τους δεσμούς της με τη Ρόδο και την Ελλάδα. Ο Θοδωρής, ιδιαίτερα δεμένος με το νησί και το χωριό του πατέρα του, την Ψίνθο, ονειρευόταν τη μέρα που θα τελείωνε το σχολείο και θα επέστρεφε για να ζήσει μόνιμα στη γενέτειρα της οικογένειας. Όπως είχε εκμυστηρευθεί στον αγαπημένο του παππού, τον Θοδωρή Κατταβενό, με τον οποίο είχε στενή σχέση, «τελειώνω το σχολείο σύντομα και θέλω να έρθω για πάντα και να μείνω στη Ρόδο». Η μοίρα όμως είχε άλλα σχέδια, και το χαμόγελό του έσβησε μέσα σε μια στιγμή, όταν οι ληστές εισέβαλαν στο χώρο εργασίας του και άνοιξαν πυρ.

Η τραγική είδηση έχει προκαλέσει σοκ και θλίψη όχι μόνο στους συγγενείς, αλλά και σε ολόκληρη τη ροδίτικη κοινωνία, που θρηνεί την απώλεια ενός νέου παιδιού γεμάτου ζωή και όνειρα. Η οικογένεια Κατταβενών, γνωστή και ιδιαίτερα αγαπητή στο νησί, βιώνει μια ανείπωτη τραγωδία που συγκλονίζει όλους όσοι τους γνωρίζουν.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η ανάρτηση του πατέρα του Θοδωρή, Γιάννη Κατταβενoύ, ο οποίος, συντετριμμένος, αποχαιρέτησε δημόσια τον γιο του μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας: «Ανεξήγητος πόνος! Το να σε χάνω τόσο νέο! Απίστευτο! Σε αγαπώ γιε μου!»

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φονική επίθεση ούτε έχει επιβεβαιωθεί αν οι δράστες έχουν εντοπιστεί ή συλληφθεί.