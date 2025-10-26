Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Ρόδο η είδηση της δολοφονίας ενός 18χρονου Ροδίτη στη Βραζιλία, ο οποίος έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς ληστών την ώρα που εργαζόταν σε εστιατόριο.

Η οικογένεια του άτυχου νέου, με ρίζες από το χωριό Ψίνθος της Ρόδου, είχε εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια στη Βραζιλία για επαγγελματικούς λόγους, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 2:30 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος), όταν ένοπλοι εισέβαλαν στο κατάστημα όπου ο νεαρός εργαζόταν τα Σαββατοκύριακα. Κατά τη διάρκεια της ληστείας, ο 18χρονος Θεόδωρος δέχθηκε τις σφαίρες των δραστών και βρήκε ακαριαίο θάνατο, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η «Ροδιακή».

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση, ενώ παραμένει άγνωστο εάν οι δράστες έχουν εντοπιστεί ή συλληφθεί.