Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η χθεσινή κακοκαιρία στην πόλη του Μεσολογγίου, με αποτέλεσμα σπίτια και καταστήματα να πλημμυρίσουν, ενώ πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και παραμένουν απροσπέλαστοι.

Την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, όλα τα σχολεία στο Μεσολόγγι παραμένουν κλειστά λόγω των εκτεταμένων προβλημάτων που άφησε πίσω της η ισχυρή βροχόπτωση.

Η Πυροσβεστική δέχτηκε δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, ενώ μηχανήματα του δήμου και της περιφέρειας εργάζονται αδιάκοπα για την απορροή των νερών. Παράλληλα, ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή για την παροχή βοήθειας σε πολίτες που τυχόν αντιμετωπίσουν δυσκολίες.

Σε ανακοίνωσή του, ο δήμος Μεσολογγίου αναφέρει ότι, λόγω της έντονης βροχόπτωσης, αρκετά σημεία του οδικού δικτύου εντός της πόλης έχουν αποκλειστεί από την Τροχαία, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Οι πλημμύρες «χτύπησαν» και το νοσοκομείο

Η θεομηνία δεν άφησε αλώβητο ούτε το νοσοκομείο Μεσολογγίου, το οποίο παρουσίασε προβλήματα από την έντονη βροχόπτωση.

Νερά εισχώρησαν στο εσωτερικό του κτιρίου από τον τρίτο όροφο, κατεβαίνοντας προς τα κατώτερα επίπεδα και προκαλώντας ανησυχία σε προσωπικό και ασθενείς. Η εισροή νερού φέρεται να ξεκίνησε από τη στέγη, η οποία υπέστη ζημιές από τη δυνατή καταιγίδα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν συνεργεία συντήρησης για την αποκατάσταση της στεγανότητας και την αποτροπή περαιτέρω φθορών, σύμφωνα με το Aixmi-news.

Επίθεση σε δημοτικό υπάλληλο

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου, όταν δημοτικός υπάλληλος, που συμμετείχε στις επιχειρήσεις αποκατάστασης των ζημιών, δέχτηκε επίθεση από ομάδα περίπου δέκα ατόμων.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης, Χρήστο Βούρβαση, ο υπάλληλος βρισκόταν «στην πρώτη γραμμή» της προσπάθειας, μέσα στα νερά, όταν ξυλοκοπήθηκε βάναυσα από τους δράστες.

Ο τραυματισμένος εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με τραύματα, ενώ οι Αρχές αναζητούν τους υπαίτιους. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη αγανάκτηση στην τοπική κοινωνία, καθώς ο υπάλληλος εκτελούσε το καθήκον του κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, προσπαθώντας να περιορίσει τις συνέπειες της καταστροφικής κακοκαιρίας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Χρήστου Βούρβαση

«Νιώθω οργή και βαθιά θλίψη! Την ώρα που η πόλη μας δοκιμαζόταν από τη σφοδρή βροχόπτωση και τα πλημμυρικά φαινόμενα, ένας χειριστής μηχανήματος έργου του Δήμου, ένας άνθρωπος που βρισκόταν στην πρώτη γραμμή, παλεύοντας μέσα στα νερά για να βοηθήσει, δέχτηκε άγρια επίθεση από δέκα άτομα. Ξυλοκοπήθηκε βάναυσα και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Καμία ευθύνη δεν πρέπει να αναλογιστεί σε έναν εργαζόμενο -χειριστή μηχανήματος. Έναν άνθρωπο που προσπαθεί καθημερινά να κάνει τη δουλειά του, να εξασφαλίσει το μεροκάματο και να στηρίξει την οικογένειά του, και βρέθηκε στο στόχαστρο εκεί που προσέφερε.

Όταν καταστρέφονται περιουσίες και σπίτια, δεν είναι ώρα για αντιπαραθέσεις.

Όμως η βία, η αδικία και η επίθεση απέναντι σε έναν άνθρωπο που υπηρετεί το κοινό καλό δεν μπορεί και δεν πρέπει να περάσουν σιωπηλά.

Εύχομαι ολόψυχα περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον συνάδελφο. Είμαστε όλοι στο πλευρό του και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ ξανά να βιώσει κανένας εργαζόμενος τέτοια αναίτια βία. Καλή δύναμη στους συμπολίτες μας που έχουν υποστεί ζημιές στις επιχειρήσεις ή περιουσίες τους».