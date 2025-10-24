Άνοιξε ο κύκλος των απολογιών των κατηγορουμένων στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρώτη από τους συνολικά 12 κατηγορούμενους, που έχει προγραμματιστεί να απολογηθούν σήμερα, πέρασε το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου μια έγκυος γυναίκα.

Η κατηγορούμενη ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας φέρεται να αρνήθηκε τις κατηγορίες που της αποδίδονται, ισχυριζόμενη πως εξαπατήθηκε.

«Έκανα έναρξη ως αγρότισσα το 2019 με κύρια δραστηριότητα την καλλιέργεια βαμβακιού. Έψαχνα εκτάσεις να νοικιάσω», φέρεται να είπε και συνέχισε: «Ένας μεσίτης αγροτικών εκτάσεων μου ανέφερε ότι βρήκε διαθέσιμες εκτάσεις και στη συνέχεια με παρέπεμψε σε έναν λογιστή ο οποίος θα αναλάμβανε το διαδικαστικό ζήτημα. Υπέβαλα αίτηση θεωρώντας αυτονόητο ότι θα ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες».

Η κατηγορούμενη φέρεται να είπε πως στη συνέχεια ενημερώθηκε ότι «οι εκμισθωτές δεν είχαν στην ιδιοκτησία τους τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια και συνειδητοποίησα ότι έπεσα θύμα από τον λογιστή και τον μεσίτη τους οποίους μήνυσα για απάτη».

Μετά την απολογία της, η κατηγορούμενη αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Οι κατηγορούμενοι οι οποίοι δίνουν σήμερα εξηγήσεις ο ένας μετά τον άλλον, σύμφωνα με την κατηγορία, βρίσκονται χαμηλά στην «πυραμίδα» της οργάνωσης καθώς φέρονται να έλαβαν επιδοτήσεις από 500 έως 1.000 ευρώ.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται πως όλες οι ενέργειές τους ήταν νόμιμες.

Οι υπόλοιποι, από τους συνολικά 37 κατηγορούμενους, θα απολογηθούν σταδιακά το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα.

Οι 37, είναι αντιμέτωποι με τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ασκήσει ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετική με επιχορηγήσεις, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.