Η Ιθάκη έχει έλλειψη φιλολόγων που θα στελεχώσουν τα σχολεία του νησιού, όπως καταγγέλλουν οι γονείς των μαθητών. Στην Ιθάκη υπάρχει ένα Γυμνάσιο, ένα Γενικό Λύκειο και ένα ΕΠΑΛ, χωρίς να υπάρχουν φιλόλογοι για να τα στελεχώσουν, αναφέρουν.

«Είμαστε στο νησί του Οδυσσέα και δεν διδάσκεται η Οδύσσεια», είπε στο MEGA ο Δημήτρης Αρκουζής, πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του Γυμνασίου και του ΓΕΛ Ιθάκης.

«Είμαστε σε ένα ελληνικό σχολείο, που δεν διδάσκονται ελληνικά και λογοτεχνία. Έχει μείνει μία οργανική θέση, γιατί η καθηγήτρια είναι σε άδεια λόγω του παιδιού της και έτσι έχουμε μείνει χωρίς καθηγητή», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, η Δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν αντικατέστησε την καθηγήτρια, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 100 μαθητές στην Ιθάκη να μην διδάσκονται την ύλη, ενώ οι γονείς τονίζουν πως οι μαθητές αναγκάζονται να παρακολουθούν τα μαθήματα σε φροντιστήρια προκειμένου να αναπληρώσουν τη χαμένη ύλη.