Αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Παρασκευή 24/10 η κίνηση σε αρκετούς δρόμους της Αττικής. Μποτιλιάρισμα σημειώνεται στην Αττική Οδό, «κόκκινος» είναι ο Κηφισός ενώ προβλήματα παρατηρούνται και στο κέντρο της Αθήνας.

Μεγάλο μποτιλιάρισμα σημειώνεται στην Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο, στην Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος) αλλά και στην είσοδο αυτής.

Την ίδια στιγμή ο Κηφισός είναι γεμάτος με οχήματα και στην άνοδο και στην κάθοδο από το ύψος της Αχαρνών έως και τη Φιλαδέλφεια ενώ δύσκολη είναι η κατάσταση και στο κέντρο της Αθήνας.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις παρατηρούνται σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση στην Αττική Οδό.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

25’-30’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού)

10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5'-10΄ στις εξόδους για Λαμία. https://t.co/1vPYztV7LY — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 24, 2025

