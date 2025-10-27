Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Νέστορας, Νέστωρ, Νεστορία

Ποιος γιορτάζει αύριο

Νεφέλη

Βήλη, Βίλια

Ευνίκη, Ευνίκα

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Αγίου Νέστορος μάρτυρος

Άγιος Νέστωρ

Ο Άγιος Νέστωρ ήταν νέος στρατιώτης από τη Θεσσαλονίκη και μαθητής του Αγίου Δημητρίου, με τον οποίο συνδεόταν με ισχυρό δεσμό πνευματικής φιλίας. Έζησε στα χρόνια του Ρωμαίου αυτοκράτορα Μαξιμιανού (286–304 μ.Χ.), όταν ο χριστιανισμός διωκόταν σκληρά. Κατά τη διάρκεια των εορτασμών στη Θεσσαλονίκη, ο Μαξιμιανός διοργάνωνε θεάματα στο στάδιο της πόλης όπου ο ειδωλολάτρης Λυαίος, γνωστός για τη δύναμή του, προκαλούσε τους χριστιανούς σε μονομαχίες, σκοτώνοντάς τους.

Ο νεαρός Νέστωρ, εμπνευσμένος από την πίστη του και επιθυμώντας να υπερασπιστεί το όνομα του Χριστού, πήγε στη φυλακή όπου βρισκόταν ο Δημήτριος και τον παρακάλεσε να τον ευλογήσει πριν αντιμετωπίσει τον Λυαίο. Ο Άγιος Δημήτριος τον σταύρωσε και του είπε: «Και τον Λυαίο θα νικήσεις και υπέρ του Χριστού θα μαρτυρήσεις». Ο Νέστωρ μπήκε τότε στο στάδιο, ενώπιον του αυτοκράτορα και του πλήθους, και αναφώνησε «Θεέ του Δημητρίου, βοήθει μοι». Με τη θεία δύναμη κατόρθωσε να σκοτώσει τον γιγαντόσωμο αντίπαλό του, προκαλώντας έκπληξη και οργή στον Μαξιμιανό.

Ο αυτοκράτορας, εξοργισμένος, διέταξε τον αποκεφαλισμό του νεαρού ήρωα και λίγο αργότερα τη δολοφονία του Αγίου Δημητρίου. Έτσι, ο Νέστωρ έλαβε τον στέφανο του μαρτυρίου για την πίστη του στον Χριστό.

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 27 Οκτωβρίου, μία μέρα μετά τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου, και τον τιμά ως προστάτη των αθλητών και των νέων, σύμβολο γενναιότητας, καθαρότητας και πίστης.

