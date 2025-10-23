Μια πρωτοποριακή πανεπιστημιούπολη, σχεδιασμένη να λειτουργεί πλήρως στην εποχή μετά την Τεχνητή Νοημοσύνη, πρόκειται να δημιουργηθεί στο Ελληνικό. Ο όρος «post AI» αναφέρεται στη νέα φάση όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ενσωματωθεί σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας, ανοίγοντας τον δρόμο για καινοτόμες μορφές εκπαίδευσης και έρευνας.

Μιλώντας στην Prodexpo 2025, ο Αντώνης Πολεμίτης, διευθύνων σύμβουλος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας UNIC, ανέφερε ότι το ίδρυμα σχεδιάζει την κατασκευή μιας σύγχρονης πανεπιστημιούπολης στο Ελληνικό, με καθολική ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλες τις λειτουργίες της.

Όπως επισήμανε, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το μεγαλύτερο πανεπιστημιακό ίδρυμα της Κύπρου, φιλοξενεί σημαντικό αριθμό φοιτητών από την Ελλάδα, γεγονός που καθιστά φυσική εξέλιξη τη δημιουργία παραρτήματος στην Αθήνα. Στόχος, όπως υπογράμμισε, είναι η νέα πανεπιστημιούπολη να προσφέρει συνθήκες εφάμιλλες με τα κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια, με επιπλέον πλεονεκτήματα χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία που θα ενσωματωθεί εξ αρχής.

Μέσα στα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια, ό,τι κάνουμε ως κοινωνία θα εμπεριέχει Agentic AI -Τεχνητή Νοημοσύνη που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, εκτελεί βήματα και αλληλεπιδρά, εκτίμησε ο Αντώνης Πολεμίτης, προσθέτοντας ότι η υστέρηση της Ευρώπης στο πεδίο αυτό μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία. «Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα υπάρχει παντού, από τα εστιατόρια μέχρι τις αίθουσες διδασκαλίας. Δεν θα περιοριστεί σε ένα εργαστήριο. Για να φτάσει στην κοινωνία, πρέπει πρώτα να τη μάθουμε και να τη χρησιμοποιήσουμε οι ίδιοι».

Στη συνέχεια, ο Αντώνης Πολεμίτης μίλησε για τα πλεονεκτήματα του έργου, λέγοντας ότι «εντάσσεται και η ανάπτυξή του μέσα σε ένα περιβάλλον έξυπνης πόλης όπως είναι το Ελληνικό, ενώ η εγγύτητα με την Αθηναϊκή Ριβιέρα αναμένεται να προσελκύσει φοιτητές από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή».

Η φοιτητική εστία θα διαθέτει 1.000 δωμάτια

Το UNIC Athens, ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έλαβαν άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, έχει ήδη αποκτήσει ακίνητο 12.500 τ.μ. κοντά στην περιοχή του πρώην αεροδρομίου, το οποίο προετοιμάζεται για την πρώτη φάση λειτουργίας του.

Η πανεπιστημιούπολη θα διαθέτει δύο πύργους διδασκαλίας και ένα Κέντρο Καινοτομίας συνολικής έκτασης 45.000 τ.μ., όπου θα στεγαστούν κλινικές προσομοίωσης, αίθουσες ανατομίας με τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας (VR) και εργαστήρια κατασκευών και prototyping. Η έκταση για τα παραπάνω, που περιλαμβάνει και τη φοιτητική εστία, βρίσκεται κοντά στο Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας που όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα θα αναπτύξει ο Όμιλος ION, επένδυση ύψους 1,5 δισ. ευρώ, στην περιοχή που η Lamda Development προορίζει για Επιχειρηματικό Κέντρο, στο βόρειο τμήμα της έκτασης προς την πλευρά του Αλίμου.

Ο Θεόδωρος Γαβριηλίδης, Chief Investment Officer της Lamda Development, αναφέρθηκε σε επιμέρους θέματα της φοιτητικής εστίας που θα συνοδεύσει το νέο campus. Το έργο όπως έχει ανακοινωθεί θα υλοποιηθεί από την εταιρεία Ellinikon Student Living, στην οποία η θυγατρική της Lamda για το Ελληνικό ελέγχει το 80%, ενώ το υπόλοιπο 20% ανήκει στην UNIC Ellinikon Campus Residences.

Η εστία θα διαθέτει 1.000 δωμάτια και εξετάζονται τεχνικές προκατασκευής και αρθρωτού σχεδιασμού, ώστε να μειωθεί ο χρόνος και το κόστος κατασκευής. Πρόκειται για μεθοδολογία που ταιριάζει στο συγκεκριμένο έργο καθώς πρόκειται για πανομοιότυπες κατασκευές μεγάλης κλίμακας. Δεν έχουν ληφθεί ακόμη οριστικές αποφάσεις, επισήμανε ο Θεόδωρος Γαβριηλίδης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αναφερόμενος στην είσοδο της Lamda στην αγορά των φοιτητικών εστιών, είπε ότι αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής να επεκταθεί η εταιρεία σε αγορές με προοπτική και υπαρκτές ανάγκες. «Το Ελληνικό είναι το ιδανικό σημείο για να ξεκινήσει μια τέτοια ανάπτυξη, με επαρκές μέγεθος και προοπτική», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «στόχος της Lamda είναι η δημιουργία επαναλαμβανόμενων εσόδων, πέρα από τις πωλήσεις που πραγματοποιεί ως developer, σε μια εποχή όπου το real estate εξελίσσεται ενσωματώνοντας υπηρεσίες».