Ο καιρός της εβδομάδας αρχίζει με βροχές και καταιγίδες και τελειώνει με ηλιοφάνεια και 28άρια, γράφει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, και αναφέρεται στη συνέχεια στις περιοχές όπου αναμένονται φαινόμενα τις επόμενες ημέρες.

Ειδικότερα, Δευτέρα-Τρίτη: Πελοπόννησος, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα οι περισσότερες βροχές. Σκόρπια ψιλόβροχα ή συννεφιές στις υπόλοιπες περιοχές. Η θερμοκρασία σε άνοδο.

Τετάρτη-Πέμπτη: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο. (Καιρός ανάποδο «Π»). Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο.

Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή-Δευτέρα: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Ο υδράργυρος σε υψηλά επίπεδα (πάνω από 28 βαθμούς).

Ανήμερα της εθνικής μας εορτής, 28ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, η πρόγνωση προς το παρόν παρουσιάζει χαμηλή αξιοπιστία.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Ο καιρός την Τρίτη 21-10-2025

Στα νότια ηπειρωτικά και στο νότιο και το ανατολικό Αιγαίο, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, βαθμιαία όμως ο καιρός στις περισσότερες περιοχές θα βελτιωθεί και οι βροχές θα συνεχιστούν μόνο στο ανατολικό Αιγαίο.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ηπειρωτικά και από τη νύχτα στο Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 21 βαθμούς, αλλά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη 22-10-2025

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές που από το μεσημέρι θα ενταθούν και κυρίως στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, νεφώσεις με τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά (πλην της Θράκης).

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και βόρεια.

Ο καιρός την Πέμπτη 23-10-2025

Στα δυτικά, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο, νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με εξασθένηση στα δυτικά από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες και ασθενείς τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Παρασκευή 24-10-2025

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών στο Ανατολικό Αιγαίο.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.