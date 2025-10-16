Συνολικά 66 μετανάστες διασώθηκαν στην Κρήτη και αναμένεται να μεταφερθούν στο χώρο προσωρινής παραμονής μεταναστών στο Ηράκλειο.

Πιο αναλυτικά, ναυαγοσωστικό του Λ.Σ εντόπισε νωρίτερα την Παρασκευή 16/10 σε θαλάσσια περιοχή 38,5 ναυτικά μίλια νότια του Ηρακλείου , 32 μετανάστες οι οποίοι βρίσκονταν μέσα σε λέμβο. Αφού περισυνελέγησαν , μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες του Δήμου Φαιστού.

Το δεύτερο περιστατικό επίσης σημειώθηκε νωρίτερα την Παρασκευή 16/10 και αφορά σε 34 ακόμη άτομα που εντοπίστηκαν να έχουν αποβιβαστεί σε βραχώδη περιοχή , δυτικά των Καλών Λιμένων, ανέφερε το ΑΠΕ.