Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Αττική Οδό, μετά τον κόμβο Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Η δεξιά λωρίδα είναι κλειστή, ενώ σημειώνονται καθυστερήσεις 10΄-15΄ μετά τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Παιανίας.

Σημειώνεται πως στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα αστικό λεωφορείο και ένα φορτηγό.

