Από σήμερα, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, τέθηκε σε ισχύ ο δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας. Οι οδηγοί πρέπει να προσέξουν τις περιοριστικές ώρες και τις οδούς που επηρεάζονται από το μέτρο, το οποίο έχει σκοπό να περιορίσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση στις κεντρικές αρτηρίες της πόλης.

Οι οδοί που καλύπτει ο δακτύλιος

Λ. Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ, Λ. Μεσογείων, Φειδιππίδου, Μιχαλακοπούλου, Σπ. Μερκούρη, Βρυάξιδος, Υμηττού, Ηλ. Ηλιού, Αμβρ. Φραντζή, Λ. Ανδρ. Συγγρού, Χαμοστέρνας, Πειραιώς, Ιερά Οδός, Λ. Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέως, Πλ. Καραϊσκάκη, Καρόλου, Μάρνη, 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και Λ. Αλεξάνδρας.

Ώρες ισχύος:

Δευτέρα έως Πέμπτη: 07:00 – 20:00

Παρασκευή: 07:00 – 15:00

Τα Σάββατα, οι Κυριακές, οι επίσημες αργίες και οι ημέρες απεργίας των ΜΜΜ τα μέτρα δεν ισχύουν.

Περιορισμοί κυκλοφορίας (μικρός δακτύλιος)

Με την επαναφορά του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας, τίθεται σε εφαρμογή και ο περιορισμός κυκλοφορίας στο εσωτερικό του μικρού δακτυλίου. Οι οδηγοί που κινούνται σε αυτές τις περιοχές πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις νέες ρυθμίσεις που αφορούν την εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων. Η κυκλοφορία επιτρέπεται μόνο με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους, ακολουθώντας τον περιορισμό των μονών και ζυγών ημερομηνιών.

Αναλυτικότερα:

Ζυγές ημερομηνίες (0, 2, 4, 6, 8): Κυκλοφορούν τα οχήματα που έχουν αριθμό κυκλοφορίας με ζυγό τελευταίο ψηφίο.

Μονές ημερομηνίες (1, 3, 5, 7, 9): Κυκλοφορούν τα οχήματα που έχουν αριθμό κυκλοφορίας με μονό τελευταίο ψηφίο.

Ώρες ισχύος:

Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 07:00 έως 20:00

Παρασκευή από 07:00 έως 15:00.

Ποιοι εξαιρούνται από τον δακτύλιο

Από τους περιορισμούς κυκλοφορίας του μικρού δακτυλίου εξαιρούνται συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι φέρουν ειδικό σήμα εξαίρεσης, το οποίο εκδίδεται μέσω της πλατφόρμας gov.gr, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, καθώς και οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών.

Οι κατηγορίες οχημάτων που εξαιρούνται:

Αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα

Υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα

Οχήματα που κινούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο

Αυτοκίνητα προδιαγραφών EURO 6, εφόσον πληρούν:

α) Εκπομπές CO₂ κάτω από 120g/km (σύμφωνα με το πρότυπο NEDC) – για οχήματα που ταξινομήθηκαν έως 31/12/2020 και

β) Εκπομπές CO₂ κάτω από 145g/km (σύμφωνα με WLTP) – για οχήματα που ταξινομήθηκαν από 01/01/2021 και μετά

Οχήματα που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες αλλά έχουν ειδική άδεια από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, βάσει της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 195948 (10.10.2024, ΦΕΚ 5627/Β’), μπορούν επίσης να κυκλοφορούν κατ’ εξαίρεση.

Οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής που περικλείεται από τον μικρό δακτύλιο δικαιούνται ειδική κάρτα εισόδου-εξόδου, την οποία προμηθεύονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Η κάρτα αυτή τους επιτρέπει να κινούνται εντός του δακτυλίου χωρίς τους περιορισμούς των μονών – ζυγών.