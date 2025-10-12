Συννεφιασμένο αναμένεται να είναι σήμερα, Κυριακή 12/10, το σκηνικό του καιρού σε πολλές περιοχές της χώρας μας, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Ο καιρός τα επόμενα όμως 24ωρα αναμένεται να παρουσιάσει επιδείνωση καθώς μια νέα κακοκαιρία που έρχεται μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα θα φέρει ισχυρές καταιγίδες και τσουχτερό κρύο.

Ο καιρός σήμερα, Κυριακή 12/10

Στη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο, νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια (κυρίως τα βόρεια τμήματα) και την Κρήτη, νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι σταδιακά μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Στα βόρεια θα φτάσει τους 20 με 22, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 22 με 24 και κατά τόπους στη νότια Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Τι καιρό θα κάνει αύριο, Δευτέρα 13/10

Στα νοτιοδυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 και τοπικά τους 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 23 και στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη 14/10

Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα νότια ηπειρωτικά και τη δυτική Κρήτη και από το απόγευμα στα βορειοανατολικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες κυρίως στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 2 με 4 και πρόσκαιρα το απόγευμα στα νοτιοανατολικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τι καιρό θα κάνει την Τετάρτη 15/10

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις

Σποράδες και την Εύβοια νεφώσεις με τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα δυτικά και την Κρήτη με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ στο βορειοανατολικό Αιγαίο βορειονατολικοί 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Η πρόγνωση του καιρού για την Πέμπτη 16/10

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, που βαθμιαία θα περιοριστούν στα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στα πελάγη έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.