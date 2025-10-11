Ηλιόλουστο αναμένεται να είναι το Σαββατοκύριακο. Ο καιρός όμως τα επόμενα 24ωρα και ειδικότερα στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας θα αλλάξει καθώς τη χώρα μας θα «χτυπήσει» νέα κακοκαιρία που θα φέρει έντονα φαινόμενα και πτώση της θερμοκρασίας.

Ειδικότερα, για σήμερα Σάββατο 11/10 ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο και το Αιγαίο 6 έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός αύριο, Κυριακή 12/10

Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια (κυρίως τα βόρεια τμήματα) και την Κρήτη νεφώσεις τοπικά αυξημένες με ασθενείς βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές αρχικά στα δυτικά και βόρεια και βαθμιαία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 6, τοπικά στα νοτιοανατολικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Στα βόρεια θα φτάσει τους 19 με 21 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 21 με 23 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 22 με 24 και κατά τόπους στη νότια Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για τη Δευτέρα 13/10

Στα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα της Πελοποννήσου.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τι καιρό θα κάνει την Τρίτη 14/10

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς βροχές και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά τοπικούς όμβρους, κυρίως στα ορεινά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες κυρίως στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς μεταβλητοί, στα πελάγη θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Τετάρτη 15/10

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Βαθμιαία στο βορειοανατολικό Αιγαίο θα ενισχυθούν και θα πνέουν βορειονατολικοί 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.