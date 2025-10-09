Βελτιώνεται ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με τις κακοκαιρίες των προηγούμενων ημερών να απομακρύνονται. «Εξαπλώνεται ο αντικυκλώνας από τη δυτική Ευρώπη λίγο πιο ανατολικά, με αποτέλεσμα τις επόμενες ημέρες το κυριότερο χαρακτηριστικό του καιρού να είναι η σταδιακή ενίσχυση των βοριάδων, ιδιαίτερα προς την πλευρά του Αιγαίου, ενώ από βροχές δεν αναμένεται κάτι το αξιόλογο τουλάχιστον μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας», ανέφερε στη σημερινή του πρόγνωση ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

«Σάββατο προς Κυριακή θα περάσει μια μικροδιαταραχή, η οποία κατά κύριο λόγο θα ενισχύσει τους βοριάδες. Μέσα στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6-7 μποφόρ», σύμφωνα με τον μετεωρολόγο.

Παράλληλα, η θερμοκρασία ανεβαίνει αρκετά τις επόμενες ημέρες, στους 23-26 βαθμούς.

Παρόλα αυτά, τα μακροπρόθεσμα μετεωρολογικά δεδομένα θέλουν στα μέσα της άλλης εβδομάδας να έρχονται και πάλι κακοκαιρίες. Η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει και να έρθουν αξιόλογες βροχές από την Τετάρτη, Πέμπτη και στη συνέχεια.

Ο καιρός την Παρασκευή 10/10 – Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 11/10

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο και το Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση του καιρού για την Κυριακή 12/10

Στα ανατολικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς βροχές μέχρι το μεσημέρι στις Σποράδες και τα βόρεια τμήματα της Εύβοιας. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές αρχικά στα δυτικά και βόρεια και βαθμιαία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός τη Δευτέρα 13/10

Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Πελοποννήσου και της ανατολικής Στερεάς.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία, εκτός της περιοχής των Δωδεκανήσων, σε νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.