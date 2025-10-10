Το κλιματικό φαινόμενο «La Niña» (σ.σ. Λα Νίνια), το οποίο συνήθως προκαλεί πτώση της θερμοκρασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, κάνει την επανεμφάνισή του και αναμένεται να επηρεάσει τον καιρό σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, ο αντίκτυπός του αναμένεται αυτή τη φορά να είναι σχετικά περιορισμένος.

Η Λα Νίνια είναι ένα φυσικό φαινόμενο που χαρακτηρίζεται από τη μείωση της θερμοκρασίας των επιφανειακών υδάτων στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα του ισημερινού Ειρηνικού Ωκεανού. Συνήθως, οδηγεί σε ψυχρότερες παγκόσμιες θερμοκρασίες και ενισχύει τη δραστηριότητα των κυκλώνων στον Ατλαντικό. Είναι το αντίστροφο του φαινομένου Ελ Νίνιο, με το οποίο εναλλάσσεται, αν και υπάρχουν επίσης ουδέτερες φάσεις, που δεν εκδηλώνεται ούτε το ένα ούτε το άλλο.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνδέεται συχνά με αυξημένες βροχοπτώσεις και πιθανές χιονοθύελλες στα βόρεια, αλλά και με ξηρότερο χειμώνα στις νότιες περιοχές. Το φαινόμενο μπορεί επίσης να φέρει πιο έντονες βροχοπτώσεις στην Ινδονησία, στις Φιλιππίνες, σε τμήματα της Αυστραλίας, της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής και της νοτιοανατολικής Αφρικής, ενώ αντίθετα μπορεί να προκαλέσει ξηρασία στη Μέση Ανατολή, στην ανατολική Αργεντινή, στην ανατολική Κίνα, στην Κορέα και στη νότια Ιαπωνία, σύμφωνα με το Abc News.

«Υπάρχει πιθανότητα -τρεις προς μία- το φαινόμενο να παραμείνει ασθενές», δήλωσε η Μισέλ Λ’Ορέ, επικεφαλής επιστήμονας της NOAA για τα φαινόμενα Λα Νίνια και Ελ Νίνιο. «Όταν είναι πιο αδύναμο, ασκεί μικρότερη επιρροή στην παγκόσμια ατμοσφαιρική κυκλοφορία -κάτι που αφήνει περιθώριο για απρόβλεπτες εξελίξεις».

Έπειτα από βραχεία φάση του φαινομένου από τον Δεκέμβριο του 2024 ως τον Μάρτιο του 2025, παρατηρήθηκαν ουδέτερες συνθήκες. Όμως το φαινόμενο επέστρεψε από τον Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS).

Αναμένεται να συνεχιστεί τον χειμώνα, αλλά θα είναι αδύναμο. Άρα υπάρχουν «λιγότερες πιθανότητες να προκαλέσει τις συνηθισμένες χειμερινές συνέπειες, όπως για παράδειγμα ισχυρές χιονοπτώσεις στις βόρειες ΗΠΑ», κατά τη NWS.

Πριν από μερικά χρόνια, το φαινόμενο Λα Νίνια είχε επιμείνει, κατ’ εξαίρεση, για τρία χρόνια, από το 2020 ως το 2023, επιδεινώνοντας τις ξηρασίες και τις πλημμύρες σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου. Παρά την επίπτωσή του να μειώνει τη θερμοκρασία, δεν μπόρεσε να εξισορροπήσει την τάση αύξησης της θερμοκρασίας στον πλανήτη.

Φέτος ενδέχεται να έχει συνέπεια να επιδεινωθεί η περίοδος των κυκλώνων στον Ατλαντικό.

Αυτή η τελευταία, που γενικά διαρκεί ως τα τέλη Νοεμβρίου, αναμενόταν να είναι φέτος πιο εντατική από το φυσιολογικό, κατά εκτιμήσεις μετεωρολόγων. Όμως, μέχρι τώρα, αποδείχθηκε πολύ πιο ήπια από ό,τι προβλεπόταν: κανένας κυκλώνας την τρέχουσα περίοδο δεν έχει φτάσει πάνω από το έδαφος στις ΗΠΑ.